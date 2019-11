Verstappen: „Alonso a Mercedesszel világbajnok lett volna”

Max Verstappen a fiatalkora ellenére igen komoly tapasztalattal rendelkezik a Forma-1-ben. A Red Bull versenyzője azonban még mindig nem kapott egy olyan autót sem, mellyel a világbajnoki címért küzdhetne, noha a tehetsége, a sebessége és a tapasztalata már megvan ehhez. A legfontosabb láncszem azonban hiányzik.

A Red Bull számára ez volt az első év a Hondával, és noha két futam még hátravan a szezonból, az osztrákok sok potenciális pontot buktak, de a címért így sem mehettek volna. Verstappen reméli, hogy 2020-ban más lesz a helyzet, és képesek lesznek valódi nyomást gyakorolni a riválisokra, nemcsak egy-két nagydíjon.

„Szeretnék világbajnoki címet nyerni, és ez még nincs meg, szóval nem vagyok elégedett az évvel. Ezelőtt az édesapám volt az, aki rámutatott a hibákra, most pedig már saját magam teszem ezt meg. A Mercedes mérföldekkel előzött meg bennünket, de a Ferrari is árnyékot vetett ránk. 2020-ban újra megpróbáljuk ellenük, és bízunk benne, hogy sikerül, de változtatnunk kell a tempón. A Honda motorja döntő tényező lehet.” - nyilatkozta Verstappen a Corriere della Sera lapnak.

Verstappen a karrierje legnagyobb részében Leclerc ellen harcolt, és most már a Forma-1-ben is ezt teszi. Sokan arra számítanak, hogy a holland és a szintén fiatal monacói nagyon nagy riválisok lesznek, és kettejük között dől majd el a bajnoki cím sorsa. Max a társával szembeni rivalizálásról is mondott néhány szót.

„Nem teszek különbséget a versenyzők között, csak Charles-szal már régóta ismerjük egymást. Nagy tehetség és nagyszerű lehetősége van a Ferrarinál, így azt várom, hogy sokáig fogok harcolni vele. Fiatalok vagyunk, és ez jó a Forma-1-nek: jönnek az új generációk. Örülniük kell ennek, kivéve, ha úgy gondolják, nem unalmas Lewist az élen látni.”

Verstappen, a Red Bull és a Honda egy igen jó kombinációt jelent. A versenyző nagyon jól érzi magát ebben a környezetben, de ez nem jelenti azt, hogy örökre Milton Keynesben marad. A szerződése 2020 év végén jár le, így a következő év sorsdöntő lehet. Kérdés, melyik csapathoz szerződne, mivel ha a Mercedes és a Ferrari nem kínál neki ülést, akkor a szabályváltozások előtt a Red Bull jelentheti a legjobb opciót.

„A Red Bull az, akivel nyerni akarunk. Ez az a csapat, mely lehetővé tette számomra, hogy belépjek a Forma-1-be. Lojálisnak érzem magam velük. Minden versenyző helyzete attól függ, hogy milyen autót vezet. Alonso a Mercedesszel világbajnokságot nyert volna. A szerencse is számít ebben. Ha rossz időben érkezel meg egy csapathoz, akkor nem fogsz nyerni, de ez nem jelenti azt, hogy nem érdemled meg.”

