Utolsó körös előzéssel Max Verstappen a világbajnok Abu Dhabiban!

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B 1 / 50 Fotót készítette: Charles Coates / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M, the rest of the field at the start 4 / 50 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12, the rest of the field at the start 6 / 50 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes W12, runs across the inside as Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 7 / 50 Fotót készítette: Simon Galloway / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, battles with Lewis Hamilton, Mercedes W12, for the lead on the opening lap 9 / 50 Fotót készítette: Simon Galloway / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, battles with Lewis Hamilton, Mercedes W12, on the opening lap 11 / 50 Fotót készítette: Simon Galloway / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B 14 / 50 Fotót készítette: Sam Bloxham / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, the rest of the field at the start 15 / 50 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Mick Schumacher, Haas VF-21 16 / 50 Fotót készítette: Charles Coates / Motorsport Images

Mick Schumacher, Haas VF-21, battles with Nicholas Latifi, Williams FW43B 17 / 50 Fotót készítette: Simon Galloway / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Lance Stroll, Aston Martin AMR21 20 / 50 Fotót készítette: Charles Coates / Motorsport Images

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B 22 / 50 Fotót készítette: Charles Coates / Motorsport Images

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 23 / 50 Fotót készítette: Sam Bloxham / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 25 / 50 Fotót készítette: Charles Coates / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521 26 / 50 Fotót készítette: Charles Coates / Motorsport Images

Esteban Ocon, Alpine A521, Fernando Alonso, Alpine A521, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Lance Stroll, Aston Martin AMR21 27 / 50 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Lance Stroll, Aston Martin AMR21 28 / 50 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 29 / 50 Fotót készítette: Charles Coates / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL35M, Charles Leclerc, Ferrari SF21 30 / 50 Fotót készítette: Charles Coates / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes W12, battles with Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B 31 / 50 Fotót készítette: Simon Galloway / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes and Max Verstappen, Red Bull Racing battle for lead on first corner 32 / 50 Fotót készítette: Simon Galloway / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes W12, leads Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B at the start 34 / 50 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 35 / 50 Fotót készítette: Charles Coates / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B 36 / 50 Fotót készítette: Charles Coates / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Charles Leclerc, Ferrari SF21, the rest of the field at the start 38 / 50 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M, the rest of the field at the start 39 / 50 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, the rest of the field as Lando Norris, McLaren MCL35M, runs wide 41 / 50 Fotót készítette: Steven Tee / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, battles with Lewis Hamilton, Mercedes W12 42 / 50 Fotót készítette: Simon Galloway / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Charles Leclerc, Ferrari SF21 43 / 50 Fotót készítette: Charles Coates / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M, Valtteri Bottas, Mercedes W12, anbd the remainder of the field on the opening lap 44 / 50 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 45 / 50 Fotót készítette: Charles Coates / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Valtteri Bottas, Mercedes W12 46 / 50 Fotót készítette: Charles Coates / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes and Max Verstappen, Red Bull Racing battle for lead 47 / 50 Fotót készítette: Simon Galloway / Motorsport Images

