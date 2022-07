Újabb részletek derültek ki a 2023-as F1-es naptárról – sajtóhír

Ahogyan arról elsőként a Motorsport.com beszámolt, a 2023-as szezonban szeretné már földrajzi elhelyezkedés szerint csoportosítani a futamokat a Forma-1, illetve arról is írtunk, hogy a foci-vb nem csak az idei szezon végére, de a jövő évi évad kezdetére is hatással lehet.

Most a holland De Telegraaf szállított újabb információkat a 2023-as versenynaptárról: az értesüléseik megerősítik azt, hogy 2005-höz hasonlóan ismét március első hétvégéjén kezdődne majd a szezon – Bahreinben – a későbbi időpontokkal szemben.

Az F1 szeretné elmozdítani júniusról Kanadát, és Miami után, májusra tenni a versenyüket, egyelőre azonban még nem egyértelmű, hogy ez működni fog-e, hiszen kérdéses az is, hogy mi lesz Monacóval, akik eddig ragaszkodtak a májusi időpontjukhoz, most azonban, hogy az F1 komolyan elgondolkozott a legendás futam ejtésén, megváltozhat a hercegség képviselőinek álláspontja is.

A 2023-as versenynaptárban is debütál egy új verseny, a Las Vegas-i éjszakai utcai futam, talán visszatér Kína, és még kérdéses, hogy már jövőre visszatérhet-e egy 30 éves szünetet követően az azóta átépített Kyalamival Dél-Afrika.

Két európai pályának is lejár majd a szerződése: a De Telegraaf szinte kész tényként közli, hogy az egyébként sem népszerű Paul Ricardon tartott Francia Nagydíjnak nincs maradása, de ennél talán mindenkit jobban elszomorít az, hogy a frissen felújított, tavaly sajnálatos módon botrányos versenynek otthont adó Spa-Francorchampsnak is mennie kell.

Spa egyetlen esélye az lehet a De Telegraaf értesülési szerint, ha nem sikerül megegyeznie az F1-nek Kyalamival, ugyanis akkor reménykedhetnek még egy egyéves szerződéshosszabbításban.

