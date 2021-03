Tost: a Honda mérnökei fantasztikus munkát végeztek, közel a Mercedes

A csapatfőnök eléggé izgatott a pénteki nap alakulását látván. „Az autó gyors, remélhetőleg megbízható is, és erős csomagunk van. A csapat is egyre tapasztaltabbá válik, a mérnökök is maradtak, ami fontos dolog.”

Tost emellett a Hondát is komoly dicsérettel illette, amiért ilyen remek erőforrást biztosítottak számukra. „Meg kell mondjam, hogy a Honda fantasztikus munkát végzett Szakurában, mert ez az új hajtóegység sokkal erősebb és jobban vezethető, mint a korábbi.”

„Az időmérőn és a futamon majd kiderül. Ettől függetlenül a Honda szerintem nagyon-nagyon közel van a Mercedeshez. Tényleg csak megköszönni tudom a japán mérnököknek, mert valóban lenyűgöző munkát tettek le az asztalra.”

Az AlphaTaurinak erős csomagja van, és a tesztek, valamint a pénteki nap után még akár komolyabb eredményekre is számíthatunk tőlük. Tost is elégedett a látottakkal, de még nem akarja elkiabálni a dolgokat.

„Minden téren javultunk. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg a versenytársakról sem. Ha megnézzük a McLarent, nekik Mercedes-motor van az autójukban, és igazán erősek. Számomra a Red Bull és a Mercedes azonos szinten van, talán a Red Bull még gyorsabb is. Utána én a McLarent látom harmadiknak.”

„Aztán azt is látni kell, hogy mi van a Ferrarival. Mi közel vagyunk hozzájuk és a többiekhez. Ahogy már korábban mondtam, ez csak századok kérdése lesz. Hiába fejlődtünk mi, mivel a többiek is így tettek. A kérdés most csak az, hogy ki végzett jobb munkát. Ezt pedig csak a szezon végén tudjuk majd megválaszolni” – zárta gondolatát Franz Tost.

Egy kis statisztika az első nap után, összehasonlítva a tavalyi számokkal