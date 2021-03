Az F1 hivatalos elemzése szerint is gyorsabb a Red Bull – de csak egy hajszállal

A 2021-es téli tesztek után nagy kérdés volt, hogy a Mercedes hogyan tudja megoldani a W12 aerodinamikai problémáit, amelyek jóval kiszámíthatatlanabbá, és nehezebben vezethetőbbé tették az autót.

Ha a téli teszteken spórolt is a csapat, a pénteki szabadedzéseken már egy jóval valóságosabb kép alakult ki az erősorrendről, amit most az F1.com is kielemzett:

Max Verstappen mindkét szabadedzést megnyerte, de a rövid etapokon a relatív tempójuk így is minimálisan, 1 századdal a Mercedes mögött van. Ez az a terület, ahol a pilóták közötti különbség dönt, márpedig legyen akármilyen jó a W12, ha a pilóták a nehezen vezethető autóval bele-bele hibáznak a legjobb köreikbe.

Kép forrása: F1.com

Az előszezoni tesztekhez képest a Ferrari formajavulása figyelemreméltó, azonban aggasztó lehet az Alpine és az Aston Martin számára, hogy az AlphaTauri és az Alfa Romeo is ennyire nagyot hozott rajtuk.

A hosszú etapok elemzése még érdekesebb eredményt adott: a Red Bull fölénye itt már figyelemreméltó, majdnem 2 tized. Valtteri Bottas a pénteki második szabadedzés után azt mondta a rádióba, hogy az autó vezethetetlen, és a bahreini teszteken is az látszódott, hogy a Pirelli 2021-es keményebb keverékeit azúttal nem tudja úgy munkára bírni a Mercedes, mint tavaly.

Kép forrása: F1.com

A táblázatból az is kiderül, miért nyilatkoztak elégedetlenül a McLaren pilótái a pénteki nap után: Ricciardo szerint hízelgő, hogy egy második és egy hatodik hely után panaszkodnak, de a hosszú etapokon sem ő, sem Norris nem érezte tökéletesnek a McLarent, amit meg is mutat, hogy messze a középmezőnybe estek vissza, 1.5 tizedre a kirívóan jól teljesítő AlphaTauri mögé.

Képr forrása: F1.com

A kanyarsebességek és az egyenesekben mutatott tempó elemzése után az F1.com arra jutott, hogy a Red Bull az alacsony és közepes tempójú kanyarokban tud egyelőre sokat hozni a Mercedesen. Érdemes kiemelni, hogy a delta időnek számító Mercedeshez képest a Red Bull veszíti a legtöbbet az egyenesben, míg az ugyanolyan motorral futó AlphaTauri még hoz is a németeken, így még az a fura helyzet is előállhat, hogy ezúttal nem a Mercedes, hanem a Red Bull tartogatja a hivatalosan már nem létező partimódját.

