Titkolózik a Renault, új főszponzor érkezhet?

Az elmúlt napokban több csapat is megosztotta az új motorok hangját, és a Renault mérnökei is megtapasztalhatták az új erőforrás hangját, miután csütörtökön a gyárban először indították be.

A franciák tavaly elvesztették az egy évvel korábban megszerzett konstruktőri negyedik helyüket, amelyet végül a McLaren foglalt el. A franciáknak tavaly akadtak megbízhatósági gondjaik, ezeket nyilván idén szeretnék elkerülni.

Ugyanakkor a GPToday cikke szerint jelenleg nagy a titkolózás a Renault-nál, még senki sem látta egyben az autót, amelynek borításáról egyelőre még a matricák is hiányoznak. Ez erősíti azt a pletykát, hogy a franciák új főszponzorral vághatnak neki az új idénynek.

A híresztelések szerint a Renault a Közel-Keletről, vagy Kínából szerezhetett be új főszponzort, ám a gyári istálló semmit sem bíz a véletlenre, és egyelőre nem szivárgott ki semmi biztos.

A Renault az idei évre tervezett autóját február 12-én mutatja be, vagyis egy héttel a katalán teszteket megelőzően. A párizsi bemutató után először öt nappal később, egy videó elkészítése céljából vonul pályára az R.S.20.

