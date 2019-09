Stroll az elszúrt taktika ellenére örül az egy pontnak

A Racing Pointoknak elég jól indult a futam, köszönhetően a Max Verstappen és Kimi Raikkönen közötti csetepaténak, és annak utózöngéinek elég hamar bekerültek mindketten a pontszerzők közé, és pénteki versenytempójuk alapján könnyen elérhettek volna jobb eredményt is. A mexikói Sergio Pereznek sikerült is elcsípnie a hatodik helyet, Lance Stroll azonban, elsősorban elhibázott taktikájuk miatt csak a tizedik helyen futott be. A pilóta így nyilatkozott a verseny után:

„Igen, így utólag nem volt a legjobb a stratégiánk. Nagyon sokáig forgalomba voltam ragadva, és olyan autókat kellett előzgetnem, akik a keményebb keveréken tudtak indulni, ezzel elég sok időt veszítettem, ami miatt például Kvjat és Albon sokat tudtak menni tiszta terepen, szintén a keményekkel, még az elején.”

„Amikor a második etapunkon nekiálltunk volna nyomni, nem igazán tudtunk, mert ismét csak beragadtunk olyan kocsik közé, akik más stratégián voltak, és tulajdonképpen ez a dolog körről-körre rosszabb lett. Szóval igazából egy eléggé akciódús délutánon vagyunk túl, és emiatt örülök, hogy az egy pontot meg tudtam csípni.”

Ezek közül a csaták közül az egyik legneccesebb a Romain Grosjean elleni volt: A Haas franciáját a Kemmel egyenesben hagyta ott a Toro Rossóval idén első versenyét futó Pierre Gasly, ám Grosjean elaludt, és emiatt Stroll is be tudta mellé dobni a kocsit. Bár szoros volt a dolog, a kanadai szerint végül megúszta sérülés nélkül a kocsi: „ Igen, Grosjean nem vette észre, hogy jövök. De minden oké volt utána.”

