Vettel csak kicsit tudott segíteni, Leclerc azt is köszöni

A négyszeres világbajnok a rajtot nem a legjobban kapta el, Lewis Hamilton azonnal támadta és meg is előzte, de Vettel ekkor még kihasználta a motorerő különbséget. A kerékcseréket követően a német élen is állt, de Charles Leclerc gyorsabb volt nála, és később az is világossá vált, hogy a Mercedesek is. Az újabb kerékcserét bevállalva Vettel végül a negyedik helyen végzett, és meglehetősen csalódottan nyilatkozott a futamot követően.

"Nem volt meg a tempóm ma, de örülök a csapatnak. Sokat szenvedtem a gumikkal, nem az én hibám, ez így alakult. Kemény verseny volt, az első kanyar után egyértelművé vált, hogy nem lehetek ott az élen, nem maradt más, mint a csapatot szolgálni" - mesélte Sebastian Vettel.

"Én főleg a kanyarokban szenvedtem, ott mindig a közelembe került Hamilton. Igyekeztem védeni Charles-t, hogy egy kis előnyt tudjon kidogozni, de nem tudtam sokáig feltartani Lewist" - mondta a Ferrari német pilótája. Leclerc végül kevesebb mint egy másodpercet megtartott előnyéből. "Végül elég volt, szóval jól dolgoztam."

Charles Leclerc a futam után meg is köszönte Vettel segítségét. "Seb nagyon rendes volt, és nélküle talán sokkal nehezebb lett volna megnyerni a futamot, szóval köszönöm neki" - mondta Leclerc, aki pályafutása első futamgyőzelmét aratta az F1-ben. A monacói ugyanakkor nem ünnepelt felhőtlenül a szombati F2-es tragédia árnyékában, nyilatkozatában gyerekkori barátjára, a szombaton elhunyt Anthoine Hubert-re emlékezett.

A győzelemmel Leclerc 12 pontra megközelítette csapattársát az egyéni tabellán, Vettelnek a negyedik helyre elég a 169 pont, míg Leclerc 157 ponttal ötödik.

A Motorsport.com egy nagyon látványos 3D-s animációt készített a Forma-1 elképzelt 2021-es autójáról, felhasználván benne az eredeti terveket is. Egy igazi technikai csemege a rajongóknak.