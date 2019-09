Verstappen: Kimi nem vett észre

Az idei világbajnokságon majdnem minden ideálisan alakult Max Verstappen számára, aki a nyári szünet előtt két futamon is meg tudta szakítani a Mercedes egyeduralmát. Azonban a Belga Nagydíjon nem volt szerencséje a hollandnak, aki gyengén rajtolt Spában, ezért belekeveredett a középmezőny csatározásaiba. Az első kanyarban belülről támadta Räikkönent, fél autóval már az Alfa Romeo mellett haladt, ám a finn lezárta az ívet, ráhajtott a holland autójára, és kicsit kér kerékre dőlt.

Az ütközésből mindkét pilóta autója komoly sérülésekkel jött ki, Verstappen nem sokkal később a falban zárult a verseny, míg Räikkönen számára rövid időn belül két kiállásra is szüksége volt. Verstappen még a futam alatt értékelte a történteket, a holland szerint riválisa nem vette észre, hogy belülről támad.

"A rajtom nagyon nem sikerült, a reakcióm messze nem volt a legjobb, majd még a kerekek is kipörögtek, ez így nagyon nem ideális. És utána nem sokkal véget is ért a verseny" - mesélte a Red Bull versenyzője még a paddockban a Ziggo Sportnak. Természetesen nagyon gyenge volt a rajtom, és talán Kimi azt hitte, hogy már nem is vagyok a közelben, szerintem nem is látott."

"Ő visszatért a megszokott ívre, összeütköztünk, és a vezérlőmű eltörött. Ezért mentem egyenesen a falba" - mondta már a Sky Sportsnak a holland. Az esetet a versenybírák meggondolták a vizsgálat lehetőségét, de végül nem versenybalesetnek minősítették az ütközést, amellyel véget ért Verstappen futama. "A verseny ilyen, az ilyesmi megtörténik."

