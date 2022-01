Stewart arra számít, hogy Verstappen csak most indul be igazán

A Red Bull képes volt arra, amire az elmúlt hét év során senki, hiszen Max Verstappen révén világbajnoki címet ünnepelhettek, ezzel pedig megszakították a Mercedes régóta tartó elképesztő dominanciáját. A háromszoros világbajnok Stewart üdvözölte a változást a Forma-1-ben.

„A közvéleménynek és a versenyzői közösségnek is változásra volt szüksége” – jelentette ki Stewart a Motorsport.com-nak adott nyilatkozatában, melyben üdvözölte, hogy a Red Bull végre képes volt megdönteni a Mercedes egyeduralmát.

„A Mercedes-Benz oly sok éven át uralta a sportot, ezért jó volt látni, hogy egy másik csapat is megdolgoztatja őket a pénzükért. A Red Bull volt az egyetlen csapat, amely képes volt erre, bár annak is nagyon örültem, hogy a szezon végén a Ferrari ismét dobogóra állhatott.”

Stewart arra is kitért, hogy az első bajnoki címet mindig nehéz megszerezni, ám ha ez megtörténik, úgy a csapat és a pilóta is megkönnyebbül, így elképzelhető, hogy Verstappen még csak most fog igazán beindulni.

„Én legalábbis így érzem, igen” - mondta a 82 éves skót, aki 1973-ban világbajnokként búcsúzott a Forma-1-től, majd 24 évvel később csapattulajdonosként tért vissza a Stewart Racinggel, amely a mai Red Bull egyik elődje volt.

„Ha egyszer megnyered az első bajnoki címedet, akkor tulajdonképpen olyasmit tettél, amiről nem gondoltad, hogy lehetséges. És ha az ember zsebében van, az nyugalmat és pihenést is ad. Legalább a második és harmadik címemet kényelmesebb módon vehettem át.”

Ricciardo alapot ad a McLarennek a fejlődéshez