Steiner: „Képzelhetik, hogy nem könnyű egy Schumacherrel”

Természetesen a tavalyi nyilatkozatokból már jól tudhattuk, hogy a Haasnál nincs minden rendben a csapatvezetés és Schumacher között, de a Drive to Survive új évadának egyik epizódja külön foglalkozott az amerikai istállónál létrejött „konfliktussal”.

Ebből pedig elég jó képet kaphatunk arról, hogy Steiner miként kezelte a német versenyző egyre nehezebbé váló helyzetét, és hogy a végén miért döntött úgy, hogy nem folytathatják a közös munkát. A Haas csapatfőnöke most a brit inewsnak adott exkluzív interjút, ahol természetesen újra előkerült ez a téma, és megkérdezték őt a sorozatban látott kemény megjegyzéseiről is.

„Egy versenyhelyzetben olyan vagy, mintha be lennél drogozva. Olyan dolgokat is mondasz, melyeket tiszta fejjel nem tennél. Egy óra múlva már valami teljesen mást csinálnál. Már 1986 óta vagyok a motorsportban, és egy idő után megtanulod, mikor kell nyomást gyakorolni és mikor kell elsimítani valamit.”

„Ha túl nagy nyomást gyakorolsz, akkor az emberek megijednek. Vissza kell adnod nekik az önbizalmukat, hogy el tudják végezni a munkát.” Steiner pedig az előző szezon közepén már úgy érezte, a jelenlegi pilótafelállás nem fog működni hosszabb távon, ezért elhatározta, hogy változásra van szükség.

„Leültem vele beszélgetni, és elmagyaráztam, hogy előre kell mozdítani az istállót egy tapasztalt versenyző segítségével. Ez is része a munkámnak. Nyilván nem jó dolog ilyesmit csinálni. Nem is élvezem, de profi módon kell ezeket kezelni” – mondta Steiner Schumacher elküldése kapcsán, majd kicsit talán még oda is szúrt a németnek.

„Képzelhetik, hogy nem könnyű egy Schumacherrel. Ő azonban felnőttként viselkedett. Persze nem volt boldog, de szerintem már tudta, mi fog következni. Okos srác. Két éve volt bizonyítani, de végül nem jutottunk el oda, ahová szerettünk volna, ezért változtatni kellett. Ami nem működik, azt nincs értelme tovább erőltetni.”

Miközben a Haasnál tavaly gondot jelentett a pilótakérdés, a Ferrarinál most egyéb nehézségek ütötték fel a fejüket. Állítólag további szakemberek is távoznak a csapattól...