Mekkora bajban van valójában a Ferrari? További kulcsfigurák távoznak, „senki nem mert felelősséget vállalni”

A Ferrari szezonja nem úgy kezdődött 2023-ban, ahogyan azt bárki elvárta volna a maranellói csapattól. Charles Leclerc kiesése és Carlos Sainz gyenge teljesítménye mellett komoly változás indult meg a csapat összetételében, amiről egyelőre lehetetlen megmondani, hogy pozitív vagy negatív végkimenetele lesz.

Jelenleg azonban nem minden stimmel Maranellóban, és az olasz sajtó minden zuga megkongatta a vészahrangot. David Sanchez főtervező szokatlanul időzített távozása is erre utal, így az SF-23-on dolgozó fő agytrösztöt kell majd nélkülöznie idén a csapatnak, miközben megpróbálják futamgyőztessé tenni az autójukat.

A La Gazzetta dello Sport jelentése szerint Mattia Binotto távozása november végén sokkal nagyobb űrt hagyott maga mögött, mint azt eddig bárki bevallotta volna a Ferrarinál.

Mivel Binotto egyben a csapat technikai igazgatója is volt, a legnagyobb olasz napilap szerint egészen addig, amíg Frederic Vasseur munkába nem állt, senki nem mert felelősséget vállalni a kockázatos döntésekért.

A Gazzetta ezért továbbra is azt a hibákat megtorló káros munkahelyi környezetet teszi felelőssé, amelyet Binotto is próbált megszüntetni. Így azonban azt a 2 hónapot, amíg a Ferrarinak nem volt valódi vezetője, az SF-23 projekt sínylette meg igazán. A Gazzetta szerint szokatlanul hamar leállították a projekt fejlesztését, mivel nem tanulmányoztak olyan kockázatosnak minősített ötleteket, amelyekkel a versenytársaik nagy előnyre tehettek szert. A Gazzetta jelentése nagyon pesszimista a Ferrari esélyeivel kapcsolatban, és már gratuláltak is a Red Bullnak a 2023-as bajnoki címükhöz.

Gino Rosato, Ferrari Fotó készítője: Michael Potts / Motorsport Images

Sanchezen felül két befolyásos menedzsere távozott a csapatnak a 2023-as szezon kezdete után: Gino Rosatónak hivatalos titulusa sem volt a Ferrarinál, de a menedzsment fontos figurája volt. Kimi Räikkönen személyes jóbarátjaként egyben Robin Räikkönen keresztapja is, és hiába volt érvényes szerződése a csapattal 2023-ra, a Motorsport.com olasz kiadásának értesülései szerint csendben, a hátsó ajtón távozott a Ferraritól.

Ugyanígy távozott a csapattól Jonathan Giacobazzi is, aki a Ferrari menedzsmentjének szinte összes pozíciójában megfordult 2013 óta, az elmúlt 4 évben hivatalosan a Ferrari ügyvezető versenyigazgatója volt. Az ő távozása azért is különösen érdekes, mert Vasseur érkezése előtt még az ő nevét is bedobták a kalapba Binotto utódjaként.

A Corriere della Sera is borúsnak látja a csapat helyzetét. A Corriere szerint „Vasseurnek már most elege van” abból, hogy Benedetto Vigna Ferrari-elnök elkezdte megkurtítani a csapatfőnök felelősségeit, és nem engedi kibontakozni őt. A Corriere megjegyzi azt is, hogy Sanchez után a csapat újabb kulcsfigurája távozhat Maranellóból, miután a sportigazgató Laurent Mekies is elkezdett házakat nézni Párizsban.

Csak hosszabb távon látjuk majd, hogy ezeknek a változásoknak milyen hatása lesz a Ferrari teljesítményére, illetve azt, hogy különösen Sanchez esetében képes lesz-e belülről pótolni a nagy szakértelmű mérnököt a csapat.