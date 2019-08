Sainznak szombaton fájhat a hungaroringi péntek

A McLaren Hockenheimben sem úszta meg a technikai problémákat, és a hungaroringi első szabadedzésen is egy meghibásodás hátráltatta a wokingiakat. Ezúttal Carlos Sainz Jr. autójában találtak nyomásproblémát, a spanyol délelőtt a tervezettnél kevesebb kört ment, és ez hátrányt jelent a számára.

"De nem frusztrál. Csak egy kicsit nehezebb péntekünk volt, szenvedtünk a nyomás miatt az első edzésen, és száraz körülmények között kicsit kevesebb hosszabb etapot tudtam teljesíteni. Ez egészen biztosan ellenünk dolgozik, de legalább ismét tanultunk valamit az autóról. A második edzésen már változékonyak voltak a körülmények, holnap biztosan utolérjük magunkat" - mondta magabiztosan Sainz.

A spanyol a lemaradás fényében nem nagyon akarta értékelni az első edzésen elért kilencedik, és a második szerzett 14. helyezést.

"Ez még kicsit korai, a Haas nagyon versenyképes, ahogy az Alfák is, és ott van a Toro Rosso. Nehéz megmondani jelen pillanatban" - mondta Sainz. "Nem voltam eleget a pályán ahhoz, hogy előérzetem legyen, nem nagyon lehet következtetéseket levonni. Amit tudtunk, megtettük, a problémák ellenére még az első edzés volt az értékesebb, és kár, hogy éppen a fontosabb edzésen kellett leállnunk. Tanultunk ebből is, holnap hasznosítjuk is. Nem lehet tudni, hogy hogyan áll a középpálya" - mondta a McLaren versenyzője.

