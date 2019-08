Hamiltont meglepte a Mercedes, és szerinte néhol a Honda erősebb náluk

Kicsit felemás volt az első nap a Magyar Nagydíjon, köszönhetően az esőnek, de a Mercedes ismét erősnek tűnt, amiről a Red Bull is beszámolt, hozzátéve, hogy a Ferrari valószínűleg nem mutatta meg az igazi erejét. Lewis Hamiltont, a Mercedes ötszörös világbajnok versenyzőjét elsősorban a Red Bull-Honda felemelkedése nyűgözte le.

„A délelőtti szabadedzés rendben volt, már csak amiatt is, hogy jobb formában térhettem vissza erre a hétvégére, mint legutóbb, amikor nem éreztem magam túlságosan jól. Jó volt újra így autóba ülni, és megtenni pár kört. Mint minden pénteki nap, ez is a felkészülésről szólt, és azt gondolom, hogy rögtön sikerült találnunk egy ideálisabb egyensúlyt.”

„Csináltunk pár változtatást a fékek területen, amit sajnálatos módon nem igazán tudtam tesztelni. Az időjárás igencsak bonyolult volt. Kívülről nehéz tudni, hogy az eső mennyire esik, vagy sem. És ez a pályára hatványozottan igaz, ami trükkössé teszi a helyzetet. Amikor kint vagy, akkor ez teljesen más, és mindenhol sok a víz. Szóval tényleg trükkös volt odakint, és elég sötét a felület, ami még inkább megnehezíti ezt, így nem igazán láthatod a foltokat, vagy a vizes részeket.”

„Összességében ma milliószor jobban éreztem magam délelőtt és délután, mint legutóbb. Mégis nagyon sokat izzadok, szóval ez még mindig megvan, de nincs vele gond. Most arra koncentrálunk, hogy a lehető legjobb módban kezdjük meg a hétvégét, de délután például csak a keményebb gumikkal tesztelhettem és pár kört. Ez körülbelül 5 körről szólt, majd jött az eső. Ilyenkor nem igazán hasznos odakint, főleg, ha tudod, hogy vasárnap meleg lesz. Szombaton azonban eshet, és ez egy igen más hétvégét eredményezhet.”

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 takes a selfie with a fan Fotó készítője: Steve Etherington / LAT Images

„Finom változtatásokra van szükség, hogy az autó ilyen körülmények között is jó legyen, ami nem könnyű. A csapattal keményen dolgozunk azon, hogy a lehető legjobb beállításokat találjuk meg száraz és vizes pályán egyaránt. Az egyensúly azonban jónak tűnik, nincs szó valódi problémáról. Csak néhány apró dolog kell még ehhez, de délelőtt meglepett, hogy milyen közel vagyunk a Red Bullhoz és a Ferrarihoz. Remélhetőleg, ez a hétvége ideje alatt is így fog maradni.”

„A Red Bull esetében pedig az embereknek emlékezniük kell arra, hogy egy több bajnokságot is megnyert istállóról van szó, és mindig is egy nagyon jó autójuk volt. Ott van nekik Adrian Newey, aki a sport egyik legjobb tervezője. Kicsit kevesebb motorerejük volt, és valóban volt egy ilyen időszakuk, de egyértelműen visszatértek, és most mindkét versenyzőjük jó teljesítményt nyújt. A második pilótájuk is kezd jó lenni, szóval egyértelműen egy jó autó van alattuk.”

„És az embereknek arra is emlékezniük kell, hogy néhány helyen az autók jobbak, mint máshol. Ez nem lehet végig a legjobb, láthattuk azt Ausztriában is, ahol a Red Bull egy jobb csomaggal rendelkezett, összehasonlítva azt a Ferrari ellen. Szerintem Szingapúr is erős lesz számukra, és amikor eljutunk az olyan helyekre, mint például Monza, idén más lehet helyzet, mert most már erősebb a motorjuk, és azt hiszem, egyes helyeken még több erővel is rendelkeznek, mint mi, így érdekes lesz látni, hogy hogyan mennek majd a többi futamon.”

