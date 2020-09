Sainz ugyanazzal a motorral áll rajthoz a hétvégén, ami miatt múlt héten nem tudott

A Belga Nagydíj egyik negatív fennhangú története Carlos Sainzé volt, akinek még a rajtrácsra való felállás előtt kezdett el füstölni az autója – mint kiderült, egy olyan motorhiba miatt, ami a kipufogót tönkretette és emiatt a spanyolnak idő előtt véget vetett a versenyének. Erről is beszélt az Olasz Nagydíjat megelőző sajtótájékoztatón:

„Eléggé megviselt a dolog, de ugyanez megvolt már velem kétszer, hogy Spában még a rajt előtt ki kellett állnom. Tavaly az üzemanyagszenzorrasl volt baj, 2015-ben pedig a felvezető körben kellett kiállnom. Szóval bár indultam el Belga Nagydíjon, hatból ez a harmadik, hogy ez nem sikerült, ez pedig borzasztó statisztika.”

„A Forma-1 előtt, amikor fiatalabb voltam, hat éve nagyjából, az alacsonyabb kategóriákban a kedvenc pályám volt. Szinte minden kategóriában szereztem ott polet és nyertem futamot, nem értem, miért nem jön össze a Forma-1-ben. Így utólag elég durva a statisztika, hogy milyen kevés köröm van versenyről Spában."

Sainz az ezt megelőző versenyeken is hadilábon állt a szerencsével, például a kerékcserék alkalmával ejtett hibák is hátráltatták. Mikor arról kérdezték, mit tehet ő, vagy a csapat, hogy ezen változtasson, így válaszolt:

„Vannak dolgok, amikben javulnunk kell és javultunk is. Például az első négy-öt versenyen volt három nagyon lassú kerékcserénk, azon fejlesztettünk. Szóval a csapat és a szerelők is keményen dolgoztak és egyértelműen sokkal jobban teljesítenek, bár a korábbi hibákat ez már nem törli el.”

„Ugyanakkor a motorral is több gond volt már Spa előtt is, ami szintén hátráltat, ez is elég sajnálatos. Úgy tűnik, minden rosszul jött össze az első versenyeken és tényleg kezd kicsit sok lenni. Tavaly 2-3 ilyen peches futamom volt, amit könnyű feldolgozni, ha nem az ember hibája.”

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

„Idén viszont Ausztrián és Barcelonán túl nem sok dolog jött össze, mindig volt valami gond. Legalább 30 pontot eldobtunk így, ami őszintén szólva kezd érzékenyen érinteni, idegesít a dolog. De legalább tudom, hogy nem az én hibám és csak tennem kell a dolgomat.”

A spanyol pilóta azt is elmondta, kaptak-e választ a Renault-tól azzal kapcsolatban, mi okozta a múlt heti malőrt, amivel együtt Sainz egy meglepő bejelentést is tett: Ugyanazt a motort fogja használni, mint múlt héten.

„Igen, kaptunk választ, de majd a Renault elmagyarázza, hogy mi volt a baj és hogy alakult ki. Annyi a lényeg, hogy a motor működőképes és holnap használni is fogom. Remélhetőleg nem történik vele semmi, és akkor ugyanazzal a motorral fogok elindulni, amivel az előző két hétvégén.”

