Sainz kivárhatott volna az aláírással a Ferrarinál a nagyon feljövőben lévő McLaren miatt?

A legtöbb versenyző nagy álma az, hogy egy nap a Ferrari versenyzője legyen, de csak keveseknek adatik meg ez a lehetőség, és még kevesebb pilóta érhet fel a csúcsra. Jól bizonyítja mindezt, hogy még mindig Kimi Räikkönen 2007-es győzelme a legutóbbi Maranellóban.

Azóta Fernando Alonso és Sebastian Vettel is megfordult a csapatnál, de egyikük sem lett világbajnok a Ferrarival. Igaz, ez a szezon még mindig tart, de a Ferrari olyan mélyen van, hogy nehéz elképzelni a visszakapaszkodásukat 2020-ban a Mercedes ellen.

Ebben a pillanatban ott tartunk, hogy a Ferrari új riválisokat kapott, de a középmezőnyben. A Racing Point és a McLaren is eléjük kerülhet. A Renault ugyancsak problémát okozhat. Carlos Sainz Jr., aki még az első versenyek előtt kötelezte el magát, erről nem tudhatott.

Vettel helyére fog érkezni a McLarentől, ahol nagyon meg akarták tartani, de Sainz sem tudott nemet mondani a Ferrarinak, ahol 2022 év végéig írt alá Charles Leclerc csapattársaként. Robert Doornbos, az egykori F1-es versenyző a holland Top Gear oldalán beszélt arról, hogy Sainz talán most másképpen gondolkodik erről.

Ferrari team dry the pit lane Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„A tehetség mindig esős körülmények között mutatkozik meg, és Sainz kiváló példa volt erre.” - idézte Doorbost a PlanetF1, mely szintén beszámolt a holland véleményéről, akit lenyűgözött Carlos időmérős teljesítménye az esős Stájer Nagydíj időmérő edzésén.

„Ő egy fiatal versenyző, és még mindig fejlődik a McLarennél, közeledik a legmagasabb szintjéhez. Éppen most írt alá a Ferrarihoz, és nem tudom elképzelni, hogy valaha bárki is elégedetlen lett volna a Ferrarival kötött szerződésével, de talán most volt benne egy ilyen.”

„A Ferrari mély hanyatlásban van. Minden fronton reménytelen a helyzetük. A tavalyi botrány után nincs már meg az a nagyobb sebesség a motorral, és 0.9 másodpercet veszítenek az egyenesben. Az autó totálisan kiegyensúlyozatlan.”

„Azt gondolod, hogy nem lehet már rosszabb, de attól tartok, hogy ez lesz a legkeményebb év (a Ferrari számára). Mindeközben a McLaren úton van a csúcsra. Az autó őrületen jó lett a Renault motorjával, és jövőre már a Mercedestől kaphatják meg ezt. A csapat visszatérhet a csúcsra, addig Sainz átadja a helyét.”

A kritikák és a gyengébb eredmények ellenére nem feledkezhetünk meg arról, hogy a Ferrari még mindig hatalmas erőforrásokkal rendelkezik, és nagyon kevés olyan esztendő volt, amikor nem volt harcban a legjobb helyekért. Hiba lenne leírni őket, és 2022-től teljesen más lesz a Forma-1.

