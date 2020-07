Egy gyorsabb versenyző kellene Verstappen mellé a Red Bullnál? Vettel lehetne a megoldás?

A Red Bull Racing vezetősége nem véletlenül szerette volna megtartani Daniel Ricciardót, aki valószínűleg legerősebb párost alkotta Max Verstappennel a Red Bullnál. Voltak közöttük súrlódások a pályán, néha szó szerint is, de ezt leszámítva remek kapcsolatot ápoltak egymással.

Mindez változhatott volna, ha a Red Bull képes a világbajnoki címért küzdne, de ezt már soha nem tudjuk meg, mivel Ricciardo a Renault-hoz szerződött, majd onnan a McLarenhez. Először Pierre Gasly vette át a helyét, aki messze lassabb volt a hollandnál, és fél év után mennie kellett.

Alexander Albon ugyan jobb teljesítményt nyújt, összességében ez még mindig nagyon elmarad attól, mint amit Verstappen tesz le az asztalra. Ez pedig gondot okozhat a Red Bullnak a Mercedes elleni csatában, mivel Lewis Hamilton és Valtteri Bottas sokkal inkább tudja támogatni egymást.

A német Auto Bild Motorsport is azt írja, hogy stratégiai szinten a Mercedes két top-autóval tud tervezni, addig Verstappen egyedül harcol ellenük. „A Red Bull jelenleg egy egy autóval rendelkező csapat.” - mondta Marc Surer, a korábbi versenyező az ABMS kérdésére.

Sebastian Vettel, Ferrari Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

Surer szerint legutóbb 2018-ban volt példa arra, hogy két olyan pilótája volt a Red Bullnak, akik ugyanazt a szintet képviselték. Az volt Ricciardo utolsó éve Milton Keynesben. Az ex-pilóta úgy látja, hogy nemcsak az egyéni cím miatt van szükség két ilyen erős versenyzőre, hanem a konstruktőri bajnokság miatt is.

Ralf Schumacher, a Sky szakértője keményebben kritizálta Albont. „Mindig 0.5 másodpercről beszélünk Verstappen mögött, ami néha még rosszabb a verseny befejezésekor. A kérdés, amivel a jövőben szembe kell néznie a Red Bullnak, az hogy szüksége van-e egy második versenyképes versenyzőre, hogy egyáltalán támadni tudja a Mercedest? Legalábbis így ez nem fog menni.”

Emiatt is vizionálták sokan Sebastian Vettelt a Red Bullnál, aki nyitott lehetne a tárgyalásokra, de Dr. Helmut Marko azt mondta, nincs hely számára, és Albonnak a következő évre is szerződése van. Az megkérdőjelezhetetlen, hogy Vettel valószínűleg sokkal közelebb tudna autózni Verstappenhez, mint Albon, amiből a holland is profitálhatna, hiszen feljebb kellene kapcsolnia. Jelenleg semmi ilyen nyomás nincs rajta.

Albon a Stájer Nagydíjon is küszködött, főként a gumikopással, amit a Red Bullnál sem értettek. Verstappen a sérült autójával is jobban bánhatott a gumikkal, és harmadik lett. „Ha nem javul, akkor a Red Bullnak nincs más választása, minthogy reagáljon.” - mondta Surer.

