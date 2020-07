Ralf Schumacher: Leclerc politikailag már tavaly „kivégezte” Vettelt a Ferrarinál

„Néha nagyon gyorsan történnek a dolgok: egy éve ilyenkor a Ferrari még a világbajnoki címért harcolt, ma jó esetben egy autóval bejutnak a top10-be az időmérőn” – kezdte blogbejegyzését a Sky szakértőjeként dolgozó korábbi Forma-1-es pilóta, Ralf Schumacher.

„Ez egy igazán történelmi baleset. Ilyen egyszerűen nem történhet. Nagyon sok dolognak kell változnia a Ferrarinál. Sokan a vezetőség fejét követelik. Ennek nem most van szerintem az ideje, a szezon közepén ennek semmi értelme. A Ferrari azonban rosszul van felépítve. Probléma nem csak a motorral van, a mérnökök sem végeztek jó munkát. Az egyik pilóta sem tud azonban ezzel mit kezdeni.”

„Sergio Marchionne mondta azt, hogy több olasznak kell, hogy beleszólása legyen a versenycsapat működésébe. Ez egy nagyon szép, romantikus gondolat, de a valóságban ez nem működik. A Forma-1 egy nemzetközi sport.”

„A kulcsfontosságú kérdés most az, hogy készen áll-e Mattia Binotto arra, hogy kívülről is felvegyen embereket a helyzet kezelésére. Ha nem, akkor nem ő a megfelelő ember abban a pozícióban.”

„Nem lennék most Sebastian Vettel helyében. A kapcsolata a Ferrarival darabokban, és ez már tavaly elkezdődött. Binotto maximálisan elkötelezte magát Charles mellett, ezt nehéz volt lenyelnie a négyszeres világbajnoknak.”

„Még egy példa Binotto gyenge vezetői képességeire: szerződésed van Sebastiannal. Rengeteg pénzt fizetsz neki. De aztán ennyire kínosan bánsz vele? Pontosan így lehet valakit kiégetni.”

„A problémák kezeléséről beszélve: izgalmas látni azt, hogy mennyire máshogyan kezeli Charles és Sebastian a hibákat, és őszintén azt kell mondanom, ebben Leclerc sokkal okosabb, mint Vettel.”

Charles Leclerc, Ferrari SF1000 and Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 crash at the start of the race

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images