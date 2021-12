Russell „mindennél jobban szeretné” a Williamst ismét az élen látni

A jövőre már a Mercedesnél bemutatkozó tehetség három évig erősítette a grove-i csapatot, amely történelmi mélyponton volt, amikor 2019-ben csatlakozott hozzájuk. Azóta viszont fejlődésnek indultak, Russell pedig többször is megmutatta, hogy a jövő egyik sztárja válhat belőle.

Idén eddig négyszer szerzett pontot, számos remek időmérős eredménye volt, Belgiumban pedig éppen egy ilyennek köszönhette, hogy fel tudott állni a dobogó második fokára. „Nagy büszkeséggel tekintek vissza az itteni időszakomra” – kezdte Russell a Crash.net-nek.

Még több F1 hír: Tűz ütött ki az éjszaka az Aston Martin gyárában

„Többször is szereztem pontot, még dobogót is sikerült elérnem – ezek az emlékek egy életre szólnak. Emellett megmutatja azokat a nehézségeket is, amelyeken keresztülmentünk. Én az érme mindkét oldalán voltam. Azt ugyan nem mondanám, hogy már a másik oldalon vagyunk, de az érme lassan kezd megfordulni.”

„Emlékszem az első futamomra, amikor háromszor köröztek le és három másodperccel voltam lassabb, megérkezvén az első téli tesztre, ahol három és fél napig autónk sem volt, most viszont már dobogós helyezést értünk el két és fél év leforgása alatt. Ez igazán különleges.”

A Williams egyértelmű előrelépést tett az utóbbi két szezonban, tavaly pedig a Dorilton Capital megérkezésével pénzügyileg is jobb helyzetbe kerültek. Russell meg van győződve arról, hogy csapata hátra fogja hagyni rossz időszakát, és ismét régi dicső fényében fog tündökölni, bár azért figyelmeztetett, hogy ez nem jövőre várható.

„Az itteni emberek nagyon komolyan hiszik, hogy a Williams a mezőny élére állhat. Ugyanakkor realisták is, és tudják, hogy ehhez idő fog kelleni. Ha valami komolyat akarsz dobbantani egy-két év alatt, akkor abból bukás lesz, ők pedig felismerték ezt.”

„A dolgok, amiket látok, igazán biztatóak, ez viszont egy öttől tíz évig tartó projekt számukra. Nem fognak hirtelen az élmezőnyben csatázni, de a megfelelő úton haladnak. Nagyon büszke vagyok, hogy részese lehettem a csapatnak, főleg ebben az átmeneti időszakban, amikor egyértelmű fejlődés történt.”

„Annyira izgalmas ez, és mindennél jobban szeretném látni ezt az csapatot újra a rajtrács élén” – zárta gondolatát Russell.

Vasseur jövőre újra versenyképesebbnek látja az Alfa Romeót