Rosberg: Rossz irányba fordulhatnak az események a Mercedesnél…

Mint ismeretes, mind Lewis Hamiltonnak, mind a Mercedes csapatfőnökének, Toto Wolffnak 2020 végén jár le a szerződése, és bár a legvalószínűbb opciónak az tűnik, hogy mindketten maradnak a Mercedesnél, Wolff esetében könnyen elképzelhető, hogy más szerepben fogja folytatni 2021-től.

Erről a témáról a pénteki nap folyamán a Mercedesszel 2016-ban világbajnoki címet szerző Nico Rosberg nyilatkozott a Sky Sportsnak, aki szerint az osztrák szakember döntésének komoly következményei lehetnek Hamiltonra és a csapatra nézve is.

„Szerintem valóban számít Lewisnak Toto döntése a jövője szempontjából, hiszen Lewis meg van győződve arról, hogy Toto lényeges szerepet játszik a csapat sikereiben, ez pedig abszolút így is van.”

Még több F1 hír: Mick Schumacher: noha lefújták az edzést, így is sokat tanultam

„És nincs garancia arra, hogy ha Toto elmegy és jön helyette egy új vezető, akkor megmarad ugyanaz a stabilitás a Mercedesnél. És ha Toto távozik, annak esetlegesen egy dominó-hatása is lehet: a csapatnál vezető pozícióban lévők közül többen is mondhatják azt, hogy oké, véget ért egy éra, Toto elmegy, imádtam itt dolgozni, most viszont kipróbálok valami újat.”

„Ennek a következményeképp tehát nagyon rossz irányba fordulhatnak az események a csapatnál” – magyarázta Rosberg.

Toto Wolff 2013-ban érkezett a német autógyártó Forma-1-es csapatához, a hibrid-éra kezdete, vagyis 2014 óta pedig minden egyéni és konstruktőri cím a Mercedeshez vándorolt, és pillanatnyilag minden jel arra mutat, hogy ez idén sem lesz másképp.

Ez egy ilyen nap: a második szabadedzés is a köd áldozata lett a Nürburgringen…

Az F1 2020 speciális kiadást szentelt a legendás hétszeres világbajnoknak, Michael Schumachernek, aki Spában, a Jordan 191-es autóval mutatkozott be a Forma-1-ben. Egy kör a legendás aszfaltcsíkon, a legendás autóval.