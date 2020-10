Ez egy ilyen nap: a második szabadedzés is a köd áldozata lett a Nürburgringen

A Forma-1 visszatérése a Nürburgringre ködösebbre sikerült a kelleténél - szó szerint. A péntek reggeli szabadedzésen kellett volna bemutatkoznia Callum Ilottnak és Mick Schumachernek a sorozatban.

A körülmények azonban nem voltak megfelelőek arra, hogy a versenyzők pályára guruljanak - a köd miatt a mentőhelikopterek, melyek gond esetén a koblenzi kórházba szállíthatnának bárkit, nem tudtak felszállni.

Abban reménykedett mindenki, hogy a körülmények délutánra majd javulhatnak, de ez nem így volt, 15:00-kor ugyanolyan tejköd lebegett a pálya fölött, mint délelőtt, így ismét elkezdődött a várakozás.

Egyes képeken lehetett látni, hogy a köd mögött kisütött a nap, de fél óra elteltével továbbra sem voltak megfelelőek a látási viszonyok, így ismét fél órás szünet következett, ami alatt volt, aki pihent, volt aki csocsózott, Vettel pedig Mick Schumachernek mutatta meg a sisakját.

16:00-hoz közeledve továbbra is esett az eső, és bár mintha valamennyit vékonyodott volna a köd, ez nem volt elég ahhoz, hogy a helikopterek fel tudjanak szállni, így a versenybíróság úgy döntött, nem engedik pénteken útjukra a versenyzőket.

A második szabadedzés törlése olyan helyzetet hozott létre, amelyet október végére, Imolába vártunk volna, ahol egy szabadedzés lesz csak tartva szombaton - most az időjárás szeszélyei miatt most is csak egy esélyük lesz a csapatoknak belőni a megfelelő beállításokat - ha a köd elvonul holnapra.

