Ricciardo nem számított arra, hogy a Ferrari ennyire szenvedni fog

A Ferrari gyötrelmes szezonkezdetének következtében a csapat az ötödik helyen bukdácsol a bajnokságban, mindössze két ponttal a Renault F1 Team előtt. A múlt heti Belga Nagydíj mélypontot jelentett a csapat számára idén, mivel csak öt kört töltöttek el az első tíz között, végül sem Leclerc, sem Vettel nem szerzett pontot.

A vörösök vélhetően most hétvégén is szenvedni fognak Monzában, tekintve, hogy ez is egy nagy sebességű pálya és hogy a Ferrari motorerőben mekkora hátrányt szenved. A Ferrari nem is titkolja, mekkora munka elé néznek, Mattia Binotto csapatfőnök nemrég azt mondta, akár évekbe is telhet az újjáépítés.

Daniel Ricciardo nevét folyamatosan összekötötték a Ferrarival az utóbbi években, de 2021-ben a McLarenhez fog menni Carlos Sainz helyére, akire lecsapott a Ferrari Sebastian Vettel utódjaként. Sainz Monzában megvédte döntését, hogy a McLarentől a Ferrariba ment rossz teljesítményük ellenére, mondván, száz százalékig biztos, hogy helyes döntést hozott.

Amikor arról kérdezték, megúszta-e azzal, hogy nem a Ferrarihoz ment jelenlegi szenvedésüket látva, Ricciardo elmondta, nem igazán gondolt ebbe bele, meglepte őt, hogy a maranellóiak ennyire gyengék idén:

„Nehéz megmondani, meddig tart nekik ez a vesszőfutás. Nehezen tudom elképzelni, hogy túl sokáig, ugyanakkor nem számítottam arra, hogy ennyire hátul lesznek, legalábbis Spában. Sokan mondták már előre, hogy nem lesz jó a hétvégéjük és ez maximálisan bebizonyosodott. Nem igazán vannak ott, ahol kéne.”

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, Alex Albon, Red Bull Racing RB16, and Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

„Annyira sosem gondoltam bele abba, mi lenne, ha most én mennék a Ferrariba. Ebből a szempontból nem is igazán tudok erre a kérdésre mit mondani, de biztosan sokat fognak tanulni az idei évből és jövőre össze fogják magukat kapni.”

Ricciardónak Belgiumban volt a legjobb versenye, mióta a Renaultnál szerepel, negyedik helyen végzett és a leggyorsabb körért járó pluszpontot is elhozta. A csapattársa, Esteban Ocon követte őt ötödikként, ezzel a gyári csapat 2016-os visszatérése óta a legjobb eredményét érte el.

A franciák így már csak kilenc pontra vannak lemaradva a harmadik helyről a konstruktőri pontversenyben, javuló tendenciát mutatva, Ricciardo azonban így sem bánja, hogy a csapatot segíti még mielőtt év végén távozik.

„Nincs bennem szemernyi megbánás sem. Az a szándékom, hogy ez a vonat tovább robogjon, és feljebb jusson idén a ranglétrán. Amit csak lehet, én beleölök, aztán majd 2021 egy másik történet lesz.”

