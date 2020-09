A Mercedes dolgozik Bottas zsibbadt lábának problémáján

A Mercedes finn pilótája, Valtteri Bottas a múlt hétvégi belga futam vége felé jelentette rádión, hogy kicsi zsibbadást érez a bal lábában. A futam után elmondta, hogy a keményebb fékpedál már korábban is okozott ehhez hasonló gondokat nála a 2020-as szezonban.

„Volt pár futam idén, amikor elég keménnyé vált a fékpedál, és olyankor zsibbadást érzek, mert annyira erősen kell lenyomnom a lábammal” – fedte fel Bottas még vasárnap Spában. „Most ismét ez volt a helyzet. Nem ideális. Nem valami kényelmes, és hibákhoz is vezethet.”

A csütörtöki sajtótájékoztatón Bottas viszont megerősítette, hogy a Mercedesszel dolgoznak a probléma megoldásán, hogy nem ismétlődhessen meg ez a kellemetlen eset. „Rajta van a csapat. Mindig nagyon odafigyelnek arra, amit mondunk.”

„Ha a versenyző komfortérzetéről van szó, akkor ők mindenképpen odafigyelnek erre. Szerintem még nincs meg a tökéletes megoldás, még van mit csinálni vele, de remélhetőleg ez a hétvége rendben lesz.”

„Nem tudom, hogy kipróbáltak-e már bizonyos dolgokat, de biztos vagyok benne, hogy tudnak kezdeni valamit, hogy segítsék a versenyzői kényelmet. Elég sok időt töltünk az autóban, szóval azt szeretnénk, ha minden tökéletes lenne.”

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

„Így is lehet vezetni, rendben van. A lényeg az, hogy lehetne jobb is.” A finn azt is elmondta, hogy első mercedeses szezonjában is szembekerült ezzel a gonddal, de akkor a zsibbadást az ülése okozta.

„Emlékszem 2017-re, az első évemre a csapatnál, de az inkább az üléssel volt kapcsolatos. Itt-ott szenvedtem kicsit a zsibbadással, néhány nyomásponttal. Akkor sikerült egész jól megoldani. A korábbi években is volt olykor ilyen gondom. Ezek nem rendkívüli dolgok. Azért történik ilyesmi, mert sok nyomás nehezedik ránk a G-erők miatt” – magyarázta Bottas.

