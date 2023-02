Ricciardo: Nagyon irigy voltam Verstappenre...

Miután Daniel Ricciardo szerződését felbontotta a McLaren csapata, az ausztrál pilóta a Red Bull tartalékversenyzője lett, de a nyolcszoros futamgyőztes továbbra is szeretne visszatérni az F1-es mezőnybe.

Tegnap tartották a Red Bull RB19-es bemutatóját, amelyen Ricciardo is részt vett, és a média is kérdezhetett tőle. A sajtó munkatársai pedig ki is használták a lehetőséget, és megkérdezték, milyen érzés volt látnia, hogy Verstappen két címet szerzett, a Red Bull pedig 2022-ben konstruktőri bajnok lett.

Még több F1 hír: 80 milliós „szörnyeteget” kapott céges autóként Oscar Piastri a McLarentől

„Tudjátok, akkoriban ellenfélként nagyon irigykedtem erre. Azt pedig nagyon jó volt látni, hogy mennyi olyan csapattag is nyert, akikkel korábban együtt dolgoztam” – mondta Ricciardo a RacingNews365 szerint.

Ricciardo érkezéséről Verstappen és Perez is elmondta a véleményét, míg az ausztrál arra is választ adott, milyen programok várnak rá az osztrák istállónál.