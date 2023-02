Ricciardo elmondta, lehetőséget kap-e az idei Red Bull vezetésére Daniel Ricciardo is jelen volt a Red Bull New York-i bemutatóeseményén, ahol leleplezték az RB19-est, illetve a Forddal való 2026-tól kezdődő együttműködést. Az ausztrál ezek után több kérdésre is válaszolt.

Miután kiderült, hogy Ricciardónak mennie kell a McLarentől a gyenge teljesítménye miatt, egy ideig kérdéses volt, lesz-e helye a 2023-as mezőnyben. Talán lett volna esélye arra, hogy leszerződjön egy kisebb istállóhoz, mint amilyen a Haas vagy a Williams, ő végül azonban a kihagyás mellett döntött. Korábbi legnagyobb sikereinek helyszíne, a Red Bull azonban meglátta benne a lehetőséget, ő pedig örömmel tért vissza hozzájuk harmadik számú pilótaként. Hogy ez a szerepkör pontosan mit tartogat számára, arról már maga Ricciardo és Christian Horner csapatvezető is beszélt tavaly. A mostani bemutatón azonban ismét rákérdeztek a nyolcszoros győztesnél, hogy mivel fog számára telni ez a szezon, ha már nem lesz ott az állandó mezőnyben. „A vezetés terén elsősorban a szimulátoros munkán lesz a hangsúly, miközben tudom, hogy persze lesznek bizonyos események." Még több F1 hír: Meglepetésekkel készül az amerikai futamokra a Red Bull „Részt fogok tehát venni bemutatókon az év során és néhány még meg nem erősített rendezvényen." Természetesen felmerül a kérdés, hogy ha már annyi időt fog tölteni a szimulátorban, akkor esetleg nem árthat, ha a valódi versenypályán is kipróbálja az aktuális autót, hogy fel tudja mérni a korrelációt. Erre reális esélye viszont csak a szezon előtti teszten, a Pirelli gumitesztjein vagy esetleg valamelyik első szabadedzésen lenne. A február végi bahreini teszt azonban szinte garantáltan ki van zárva, hiszen ott csak három napja lesz mindenkinek ismerkedni az aktuális masinákkal, így az az idő rendkívül fontos lesz az aktív versenyzők számára. De mi a helyzet a többivel? „Nem tudom, hogy lesz még pontosan, de vannak gumitesztek is. Szóval azt mondanám, hogy talán ott. Ha vezetni fogom az idei gépet, akkor inkább egy gumiteszten, mintsem egy első edzésen. Lesz belőlük pár az év közepén. Főként azonban a szimulátoros munka lesz a lényeg" – erősítette meg az ausztrál.