Verstappennek és Pereznek is megvan a véleménye Ricciardo érkezéséről

Ricciardo első hivatalos szereplése a Red Bull alkalmazottjaként a csapat 2023-as festésén volt pénteken, ahol azt is bejelentették, hogy a Forddal fognak együttműködni a jövőben. Elmondta, hogy „az év közepén” gumiteszteket fog végezni a csapatnak, de „elsősorban a szimulátorban vezet”, és a csapat nem is tervezi, hogy esélyt adjon neki szabadedzéseken.

Személyesen először hazai pályán, Ausztráliában lesz ott a csapattal, addig azonban a szimulátorban végzett munkáját csapattársai hasznosnak jósolják. Verstappen, aki 2016 és 2018 között Ricciardo csapattársa volt, azt mondta:

„Mindig is profi és egy nagyon kedves fickó volt, munkatársként és annak idején csapattársként is. Az egész csapattal ilyen, a gyárban is, a szimulátorral dolgozók is számíthatnak a tapasztalatára. Nagyon sokáig versenyzett a Forma-1-ben. Futamgyőztes. Szóval nagyon örülünk, hogy üdvözölhetjük.”

A Red Bull Perez szerint is „nagyon szerencsés, hogy megszerezte Danielt, amekkora tapasztalata van. Az, hogy ott van a gyárban a mérnökökkel, hogy tudja, miről beszél az autóval kapcsolatban és azt is érti, hogy mi miről beszélünk. Jó, hogy egy hozzá hasonló pilótával dolgozunk, főleg a versenyhétvégéken nagy segítség ez.”

Arra a kérdésre, hogy érez-e nyomást amiatt, hogy a 2014 és 2018 között már egyszer a Red Bullnál szereplő Ricciardo a csapathoz érkezett, és így esetleg veszélybe kerülhet helye a csapatnál 2024 után, Perez így válaszolt: „Nem. A Red Bull Racingnél a legjobb formádat kell hoznod. Nem számít, hogy Daniel itt van-e, vagy sem. A Red Bull gyakorlatilag azt a pilótát szerzi meg, amelyiket akarja.”

