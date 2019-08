Ricciardo: Én beteg vagyok, bírom a hőséget

A Német Nagydíj első napján a meleg még az osztrák körülményeket is fölülmúlta, és ezt minden egyes pilóta hátrányként tüntette fel. Az autók mellett maguknak a versenyzőknek is extrém feladatot jelent a 40 °C fokhoz közelítő meleg, ám Daniel Ricciardo gyakorlatilag egyedüliként nem panaszkodott.

"Én nagyon szeretem a hőséget, beteg vagyok, de midig így voltam vele. Az időt tekintve nem voltunk valami erősek, de én élveztem a vezetést a melegben. Jól mentek a dolgok, de ma este lesz min dolgoznunk. És még az idő is változhat, és fog is. Várhatóan holnap és vasárnap is eshet, és én még mindig nem vezettem vizes pályán a Renault-t" - mondta a pénteki tapasztalatokról Ricciardo.

Sokakhoz hasonlóan már örömmel próbálnák ki a 2019-es autót az ausztrál vizes körülmények között, de ahogy a többiek, Ricciardo sem sejti, hogy a Renault mire lenne képes.

"Nem tudom, mert ahogy mondtam, még nem vezettem esőben a Renault-t. Ahogy emlékeszem viszont, tavaly volt pár kiváló teljesítményük esőben. Budapest maradt meg, ahol talán Carlos ötödik vagy hatodik helyen volt. Ha az elmúlt években jól kezelték ezt, talán holnap vagy vasárnap sem lesz másként a helyzet. De nem arra kell alapozni, ma meg kell csinálni a házifeladatot, majd meglátjuk, mi lesz" - tette hozzá Ricciardo.

"Mindig van mit tanulni, még akkor is, ha ezek az adatok esetleg nem is számítanak majd hasznosnak a hétvége többi részén. De ott lesz még a jövő héten a Magyar Nagydíj, és még ha ez egy másik pálya is, arra a hétre is érdemes készülni. Szóval, amit ma elértünk, semmikképpen sem haszontalan, tanultunk az autóról, a kerekekről. Legrosszabb esetben is fogytunk egy keveset, leadtunk pár kalóriát" - mondta pénteken a Renault ausztrálja.

És hogy kinek kedvezne az eső? Ricciardo szerint talán a Mercedesnek nem. "Nekünk nem kell izgulni emiatt, talán ha a vb-címért küzdenénk. Például a Mercedes nagyon gyors szárazon, így ők talán nem akarnak esőt, de biztos vagyok benne, hogy gyorsak lennének úgy is. A versenyzőknek jó a vizes pálya, mert izgalmasabb, és nehezebb feladat. Ez még jobban a határra helyezi a teljesítményt" - vélekedett Ricciardo.

