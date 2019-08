Előtte tiszteleg Vettel a Német Nagydíjon

Ezen a hétvégén Sebastian Vettel egy különleges sisakkal tiszteleg a Mercedest legtöbb ideig szolgáló pilótának, Bernd Schneidernek. Bár Schneider forma-1-es karrierje nem volt említésre méltó (kilenc futamon indult, legjobb helyezése 12.), az ezt követő pályafutása a német túraautó-bajnokságban és a FIA GT sorozatokban lenyűgöző volt.

Még több F1 hír: Vettel egyedi sisakfestéssel áll rajthoz a Német Nagydíjon

Sebastian Vettel a DTM betétfutamaiban nevelkedett, két-két szezonja alatt a Formula BMW-ben és az Európai Formula 3-ban Schneider kétszer nyerte meg a DTM-et – ekkor ötödik alkalommal, és emellé még a FIA GT vb-címét is elhódította egyszer. Schneider a DTM történelmének legeredményesebb versenyzője 43 futamgyőzelemmel, és száznál is több dobogós helyezéssel, és bár a 2008-as szezon végén visszavonult az aktív versenyzéstől, GT-versenyeken a mai napig fel szokott tűnni néha.

A nevét sokan a hétvégén a motorsportokba szállásának 125. évfordulóját ünneplő Mercedes szinonímájaként emlegetik, és jelen is lesz a rendezvényen. Vettel – aki maga is lelkes autóversenyző – ez alkalomból döntött úgy, hogy tiszteleg hazája motorsportjának egyik legnagyobb hőse előtt, legalábbis ezt mondta, amikor arról kérdezték, kinek ajánlja a sisakját:

„Bernd Schneider, túraautós legendának. Most lett 55 éves, az enyém az ötös autó. Szerintem ez remek alkalom volt erre, hisz ő egy közeli barátom, és a legnagyobb német versenyzők egyike. Sajnos az F1-ben sosem futhatott be. Ott volt, de egy nagyon gyenge autóval. Sokkal többre lett volna képes, de amit a DTM-ben művelt, az is lenyűgöző.”

Bernd Schneider, Zakspeed 891 Fotó készítője: Rainer W. Schlegelmilch

Ahogyan Vettel is elmondta, Schneidernek sosem adatott meg a lehetőség, hogy nagy dolgokat vihessen véghez a Forma-1-ben. 1988-ban és 89-ben a Zakspeednél szerepelt, ám a két szezon alatt két futam kivételével sehol sem tudta a rajtrácsra verekedni magát. Végül 1990-ben az Arrowsnál kapott itt-ott lehetőséget, itt egy 12. helyet szerzett Phoenixben, majd Spanyolországban szorult ki a versenyre kvalifikálók közül.

1991-ben a DTM-ben a Zakspeed csapatának a Mercedesét kezdte el hajtani, mielőtt megtalálta magának a gyári istállót, és aztán szezonokon át hordta nekik a pontokat. Sok szempontból ő volt „Mr. DTM”, és miután a sorozat 1996-ban bedőlt, majd 2000-ben újraindult, ő volt az egyik, aki ismét beindította az emberek érdeklődsét (és mellesleg a köztes 4 évben 10 FIA GT1 versenyt nyert a Mercedesszel).

„A teljesítmény nem a kor kérdése. Nem számít, hogy 24 vagy 42 vagy, ha jó vagy, és megküzdesz érte, akkor nyerni fogsz. Lehet, hogy nem lesz könnyebb az idővel, de amíg jól vezetsz, nyerhetsz. Nem érdekel, hogy a riválisok milyen idősek. Akkor kell az embernek visszavonulnia, hogyha már nem tud nyerni, de akkor végleg. Ebben a szakmában az eredményeid hozzák meg a döntéseidet.” – mondta egyszer Schneider, és az ő eredményei miatt döntött úgy Vettel, hogy lerójja előtte tiszteletét a hétvégén.

Az Alfa Romeo hivatalos F1-es eSport-versenyzője, Bereznay Dániel ezúttal Bakuban ment világrekordot, miközben egy-két érdekességre is felhívta a rajongók figyelmét, akik szintén az F1 2019-ben mérettetik meg magukat.