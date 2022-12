Ricciardo elismerte, néha túl sokat járt az agya rossz formáján a McLarennél

Az ausztrál pilóta a másfél héttel ezelőtti Abu Dzabi Nagydíjat követően, két kemény év után hagyta ott a McLaren csapatát a Forma-1-ben. Bár volt egy kiugró eredménye, egy futamgyőzelem 2021-ben, Monzában, legtöbbször elmaradt csapattársa, Lando Norris tempójától.

Ez végül oda vezetett, hogy az eredetileg hároméves szerződést a McLaren idejekorán felbontotta és honfitársára, Oscar Piastrira cserélte. Az Ausztrál Nagydíjat szervező cég podcastjának, az In The Fast Lane-nek a legújabb adásában a Red Bull tartalékpilótájának szerződő Ricciardo hosszabban is beszélt az elmúlt két év útkereséséről.

Elismerte, hogy egy idő után a rossz formájának a túlanalizálásából probléma lett, ami miatt elkanyarodott a szokásos vezetési stílusától: „Erre mindenképpen gondoltam, de most, hogy a szezonnak vége, szerintem lassan már elengedtem.”

„De biztos vagyok benne, hogy idővel még elő fog bennem kerülni, mert ez egy ilyen… Nem akarom rejtélynek hívni, de folyamatosan olyan küszködésben voltam, amik nekem teljesen idegennek tűntek.”

„Mindenkinek vannak rossz versenyei, de amennyi nekem volt és amilyen szintűek voltak, néha egy másodperccel volt rosszabb a tempóm, ilyenkor elkezdeném vakargatni a fejem. Főleg a legutóbbi nyári szünetben, azt vettem észre, hogy nagyon tudatosan vezetek, többé már nem természetesen megy. Egy lépéssel lemaradtam. Akkor mondtam azt magamnak, hogy túlerőltetem.”

„Van valami, amire mindig visszaemlékezem a McLarennél, az első időmérőmre. Gyorsabb voltam, mint Lando. Még nem ismertem az autót. Nem tudom, hogy hányszor voltam időmérőn gyorsabb nála, de biztosan nem sokszor. Ez úgy sikerült, hogy inkább érzésre, inkább ösztönből vezettem és utólag belegondolva, valószínűleg ez volt a jobb.”

„Ezzel nem akarok bántani senkit, vagy valami, inkább arról van szó, hogy oké, túlanalizáltuk a rossz hétvégéinket és aztán belekerültem valami olyan dologba, hogy elkezdtem azon gondolkodni, így meg úgy kell vezetnem az autót, hogy működjön? Szóval egy ponton kicsit túl mélyre mentem és emiatt elvesztem.”

Ricciardo azonban nem teljesen erre keni gyenge formáját, arra is rámutatott, hogy az autó rámutatott bizonyos gyengeségeire: „Ha nem elmélkedtem volna ennyit, jobban ment volna? Ezzel az autóval, nem hiszem. Itt kijöttek a gyengeségeim, ezt el kell fogadnom.”

„De úgy érzem, hogy azzal, hogy túlságosan beleástuk magunkat ebbe, megpecsételtük a sorsomat, ez egy valódi dolog, amit most érzek igazán. A versenyhétvégék nagyon zsúfoltak, tele programmal és csak bizonyos szintű energia van az emberben, mentális, fizikai, mindegy. Ha a mentális energiádból kicsit többet használsz fel arra, hogy elemezd a helyzeted, akkor egy kicsit megsült aggyal ülsz be az autóba.”

