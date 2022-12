Rosberg: igazi úttörők vagyunk, a Forma-1 tanulhatna tőlünk

Miután a 2016-os idény végén elhagyta a Forma-1-et, Nico Rosberg csatlakozott az Extreme E sorozathoz, ahol az autók különleges természeti körülmények között versenyeznek. A kategóriában hatalmas hangsúlyt fordítanak a fenntarthatóságra, amitől jelenleg a száguldó cirkusz messze van, hiszen elektromos motorokat és szintetikus üzemanyagot használnak.

A német szerint emiatt az Extreme E úttörő szerepet tölt be, amiből a Forma-1 is sokat tanulhat. „Újra és újra megmutatjuk, hogy így is lehet csinálni. Optimista vagyok, mert látom, hogy mekkora figyelmet kap a fenntarthatóság témája és más sportágak is követik az Extreme E példáját.“

„A Forma-1 is egyre elkötelezettebb a fenntarthatóság mellett“ - tette hozzá Rosberg. Az F1 célja, hogy 2030-ra teljesen karbonsemlegessé váljon, aminek egyik módja lenne, ha 2026-tól megújuló üzemanyagot használnának.

Rosbergnek vannak kétségei a cél megvalósíthatóságával kapcsolatban, részben azért, mert egyelőre nem sok olyan technológia létezik, amely képes lenne azt nyújtani, amit a Forma-1-es autók megkövetelnek.

„Ez nagyszerű célkitűzés, de technológiailag is relevánsnak kell maradnia és nem vagyok benne biztos, hogy ez adott. Jelenleg nem úgy néz ki, hogy a szintetikus üzemanyagok a sporton kívül is elterjednének a megújuló energia ára és hiánya miatt.“

„A szén-dioxid-semlegesség mindenképpen prioritás a Forma-1 számára, és a szintetikus üzemanyagok jó utat jelölnek ki a cél elérése érdekében“ - fogalmazott Rosberg.

