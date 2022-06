Red Bull: még csak nem is a mi problémáink a legnagyobbak

Az idén elszálló infláció és a megnövekedett szállítási költségek miatt már több csapat is kijelentette, hogy nem fogják tudni tartani a 2022-es szezonra 140 millió dollárban meghatározott költségsapkát az FIA közbenjárása nélkül.

Leggyakrabban a versenyhétvégék alatt a szinte 0-24-ben a Sky rendelkezésére álló Christian Horner hozta szóba a költségsapka méretének ideiglenes növelését, amivel ezúttal a riválisaik helyett a kiscsapatok nem értenek egyet.

Horner szerint azonban nem szabadna figyelmen kívül hagynia az FIA-nak azt, hogy már az olyan (jelenleg) középcsapatok is aggódnak, mint a McLaren, és igazságtalannak tartja azt is, hogy vele azonosítják ezt a problémát.

„Talán én beszéltem a legtöbbet erről a problémáról, pedig az még csak nem is minket érint a legérzékenyebben. A Mercedes több embert alkalmaz, és a fizetések is magasabbak náluk. A Ferrarinak is óriási költségei vannak.”

„Szerintem amikor már középcsapatok tartanak attól, hogy átlépik a költségsapkát, akik korábban azért kampányoltak, hogy az legyen még alacsonyabb, az megmutatja a probléma méretét.”

Horner reagált Frederic Vasseur visszaszólására is, miszerint csak állítsák le a szélcsatornájukat:

„Nem a fejlesztések teszik ki a költségsapkába foglalt összeg legnagyobb részét, hanem a versenyzéssel kapcsolatos megkerülhetetlen költségek, mint a szállítás, az áram, a beszállítói költségek. Ezek mind kilőttek az égbe.”

A brit csapatfőnök azt is hozzátette, hogy szerinte már „morális” kérdésről van szó az F1 szempontjából, mivel még mindig a tömeges elbocsájtásokat tartja az egyetlen járható útnak az FIA és az F1 közbenjárása nélkül.

