Räikkönen szerint a Ferrari ugyanabban a bánásmódban részesítheti Vettelt és Leclerc-t

Sebastian Vettel az év végén távozik a Ferraritól, és egyre több az olyan hír, hogy megromlott a kapcsolat közöttük, és vannak, akik azt mondják, talán ideálisabb lenne, ha a felek már a szezon vége előtt szétválnának.

Még több F1 hír: Russell nem hiszi, hogy Claire Williams elengedné őt egy másik csapathoz, kivéve talán egyet

Kimi Raikkonen kétszer is elhagyta a Ferrarit, mind a két alkalommal az olaszok döntöttek a sorsát illetően, és úgy tűnik, hogy ez most Vettel esetében is így volt, hiszen még csak ajánlatot sem kapott, majd jött a telefonhívás Mattia Binotto csapatfőnöktől.

„Őszintén szólva, az elmúlt hétvégén váltottam vele pár szót gyorsan, amikor találkoztunk. Azt hiszem, ez még a rajt előtt volt, és ez minden, amit tudok. Nem tudom, hogy mi folyik ott, ez nem is az én dolgom.” - mondta Räikkönen arról, hogy beszélt-e erről Vettellel.

„Úgy vélem, unfair lenne kommentálni, ha valakivel rosszul bánnak, vagy sem, mert nem tudom, hogy mi folyik ott. Kétlem, hogy olyan rossz lenne a kapcsolatuk, mint amit az emberek kerekítenek ebből.”

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo, walks back to his garage after retiring from the race Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

„Nyilvánvaló, hogy néha így megy ez, ha elhagyod a csapatodat, vagy egy olyan döntés születik, hogy távozol, bármilyen módon is. Meglátjuk, hogy mi történik a jövőben, Ezt kérdezzék meg tőle. Nem helyeznék nagy hangsúlyt arra, hogy milyen nehéz volt egy verseny után. Nekünk sem volt a legkönnyebb.”

„Biztos vagyok benne, hogy sokkal erősebbek lehetnek, mint a múlt hétvégén.” - tette hozzá Räikkönen, akivel 2018 nyarán közölte a Ferrari, hogy mennie kell, de elmondása szerint semmivel nem bántak vele másképpen ezek után.

„Nem, egyáltalán nem. Biztos vagyok benne, hogy ugyanolyan bánásmódban részesülnek mindketten. Előnyt jelent, ha mindkét autóval a lehető legjobb eredményt próbálják elérni, szóval nem értem, miért csinálnák másképpen.”

Vettel sorsa eldőlhetett a következő évre?

Ajánlott videó: