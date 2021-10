Pletykák a 2026-os új autókról: aktív aerodinamika és felfüggesztés is jöhet?

„Ha a rendszer standardizált lenne, az még jól is jönne.” Ezt mondta a Red Bull csapatvezetője, Christian Horner az aktív felfüggesztés lehetséges 2026-os bevezetéséről. Abban a szezonban jöhetnek majd az új, MGU-H nélküli motorok is, mindez pedig az Audi és a Porsche beszállását segítheti elő.

Az egyre valószínűbb, hogy az erőforrás elektromos része még tovább fog erősödni, a jelenlegi 120 kilowattról egészen 350 kilowattig, ami azt jelentené, hogy akár közel 500 „elektromos” lóerő leadása is lehetségessé válna.

Ehhez persze további változásokra is szükség lesz, érkezhetnek a nagyobb akkumulátorok, valamint az MGU-K-t is újrakalibrálhatják. Mindemellett pedig a vezetési dinamika is változni fog, ezt az aspektust pedig egyáltalán nem szabad alábecsülni.

A jelenlegi helyzet középpontjában az energiavisszanyerés áll, amelyet a gyártók szeretnének megtartani az első tengelynél, de közben egy lehetséges négykerék-meghajtás sincsen kizárva a képletből. A hátsó tengely esetében viszont nehezebb lehetne a visszanyerés a fékezések alatt.

A fékezési erő pályára történő átültetése ugyanis nem egyszerű feladat, és ehhez bizonyos rendszerek bevezetését sem lehet teljesen kizárni. A német Auto Motor und Sport szerint az egyik megoldás az aktív aerodinamika lehetne.

Ez azt jelentené, hogy a szárnyak az egyenesekben kisebb légellenállást biztosító állásba kerülnének, miközben a fékezés alatt a lehető legtöbb leszorítóerőt nyújtanák. Ehhez pedig jöhetne a már Horner által javasolt aktív felfüggesztés is, hogy minél több energiát lehessen visszanyerni.

Hogy mennyi fog ebből megvalósulni, az persze még erősen kérdéses, de a megbeszélések folyamatosan zajlanak arról, hogy milyenek legyenek az F1-es autók 2025-től vagy ’26-tól kezdődően, és úgy tűnik, hogy a jövő évi nagy átalakulás csak egyfajta kezdete lehet egy későbbi, hasonlóan nagy irányváltásnak.

A bokszutcai változások valóban nagyon visszavetették a Red Bullt