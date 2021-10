Vettel úgy érzi, Schumacher sokat segített a Haasnak a fejlődésben

Az amerikai istálló gyenge autója miatt valamivel kisebb rivaldafény hárul Schumacherre, aki a körülményekhez képest nem teljesít rosszul, és általában mindig legyőzi Nyikita Mazepint. Vettel is úgy érzi, hogy mindent figyelembe véve eddig jó éve van a haasosnak.

„Nagyon nehéz dolga van az autóval. Mindenki tudja, hogy az övék a leggyengébb kocsi a mezőnyben. Ehhez képest nyugodtnak maradni, konzisztensen teljesíteni és még motiváltnak is lenni…” – mondta Vettel a Sky Deutschlandnak.

„Gyakran beszélgetünk egymással, és úgy gondolom, sokat segített a Haasnak a fejlődésben, még ha a kiindulópont nem is könnyű.” Mielőtt Schumacher bekerült volna az F1-be, Vettel megígérte, hogy segíteni fog Michael fiának, amiben csak tud.

Ezt pedig be is tartotta, hiszen gyakran láthatjuk őket együtt egy versenyhétvége folyamán, miközben számos, akár technikai dolgot is megvitatnak egymással. Az Aston Martin-pilóta szerint ezt az is könnyíti, hogy a két istálló motorhome-ja gyakran egymás mellett van.

Vettel pedig élvezi a mentor szerepét, bár azt nem tudja, hogy mekkora segítséget jelent valójában Schumachernek.

