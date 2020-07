Pérez nyitott az élen a Stájer Nagydíjon Verstappen és Bottas előtt

A versenyzők teljesen száraz időjárási körülmények között kezdhették meg a munkát a Red Bull Ringen. Mindenki számára érdekes volt a helyzet, mivel egy héttel ezelőtt is az osztrák pályán készülhettek, így már egy igen erős alappal rendelkezhettek.

Miután vasárnap nagyon sok volt a technikai probléma, elsősorban először ezeket a módosításokat kellett ellenőrizniük. A Honda és a Mercedes is tett néhány ellenintézkedést, hogy ne kerüljenek bajba a folytatásba, míg a Ferrarinál, ha némi csúszással is, de új fejlesztéseket vihettek pályára.

Miközben a versenyzők teljesítették az első installációs köröket, megerősítették, hogy Mugello és Szocsi lesznek az idei év 9. és 10. versenyei szeptemberben. A Ferrari hazai és a saját pályáján állhat rajthoz az 1000. nagydíján.

Először Sainz ment mért időt a McLarennel. Közel 10 percet kellett várnunk az első időre. A tesztpilóták közül Aitken és Kubica kapott lehetőséget a Willamsnél és az Alfa Romeónál. Sok dolgot teszteltek a csapatok, így például a Mercedes két különböző hátsó szárnyat próbált ki, de Red Bullnál is módosították a hátsó szárny véglapjait, addig a Ferrari egy új első légterelőről és egy szintén új padlólemezről szerzett adatokat. A padlólemezt először Leclerc vihette pályára, amiről a Sky Sports is beszámolt. A diffúzor is átesett pár változtatáson, hogy nagyobb leszorító erőt generáljanak.

1 óra volt hátra a leintésig, amikor Latifi leállása miatt virtuális biztonsági autós fázis volt érvényben. A pénteki váltó hibásodott meg. Röviddel ezután ideiglenesen leállították az edzést, hogy elvigyék az útból a Williams autóját. Ekkor már csak Räikkönennek és Magnussennek nem volt mért ideje, akinek komoly szereléseket kellett végrehajtani az autóján a Haas garázsában.

Sergio Perez, Racing Point RP20 Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

A versenyzők többsége kemény és közepes gumikon teljesítették az első etapjaikat. A Mercedes sokáig csendes volt, és Verstappen vezette a sort Pérez előtt, több mint 0.3 másodperccel, akit Albon követett. A thai közel 0.5 másodpercet kapott a csapattársától.

46 percet mutatott az óra, és Leclerc megérkezett a lágy gumikon a második helyre. 0.078 másodperccel volt lassabb, mint Verstappen a keményebb keverékkel. Ezt követően a Mercedes is növelte a tempót, és Hamilton Bottas előtt átvette a vezetést. Pérez azonban még gyorsabb volt a hétvége leglágyabb keverékén. 0.253 másodperccel ment jobb időt ideiglenesen.

A következő körben Bottas kapcsolt feljebb és ugrott be a második helyre egy legjobb harmadik szektorral. A 0.2 másodperces különbség továbbra is megvolt a Racing Pointhoz képest. Pérez és Bottas közé ékelődött be Verstappen, 0.1 másodpercen belül volt. Stroll például a másik Racing Pointtal már 0.5 másodpercre volt az ötödik helyen Hamilton mögött.

Ez egy igen érdekes első végeredmény volt a Stájer Nagydíjon, miközben a Ferrari csak az egyik autójával volt ott a TOP-10-ben, akárcsak a McLaren és a Renault. A mezőny hátsó felében nem tapasztalhattunk meglepetést. Magnussen idő nélkül mindössze 3 kört abszolvált.

A TOP-10-ben Bottas, Hamilton, Albon, Gasly és Ricciardo közepes gumikon menték a legjobb idejüket A mezőny második felében csak Leclerc volt lágyon, a többiek közepes tappancsokon, leszámítva Magnussent a kemény keverékkel.

