Perez: amikor a pilóták fizetési sapkájáról beszélnek, elfelejtik, mit kockáztatunk Az elmúlt időszakban többször is felmerült a száguldó cirkusz háza táján a pilóták fizetésének maximalizálása a csapatokra vonatkozó költségvetési sapka mintájára. A versenyzők ezt eddig is ellenezték, most Perez fogalmazott meg sarkos véleményt.