Ferrari: a Mercedes pontokat fog elvenni a Red Bulltól

Beváltak az előre tervezett silverstone-i frissítések a Mercedesnél, Lewis Hamilton a dobogón fejezte be hazai versenyét úgy, hogy akár a futamgyőzelemre is lett volna esélye és a delfinezés problémáján is sikerült enyhíteniük.

Azt persze már korábban is láttuk, hogy bizonyos Forma-1-es pályák karakterisztikája jobban fekszik a brackley-i alakulatnak, így azt nem lehet biztosan megállapítani, hogy a következő helyszíneken is ennyire versenyképes lesz-e a W13.

Silverstone-ban azonban Lewis Hamilton többször is leggyorsabb kört tudott futni a versenyen és sem a Red Bull, sem a Ferrari nem tudta igazán leszakítani. Bár első blikkre furcsának tűnhet, ennek a Ferrarinál is örülnek.

„Örülök, hogy a Mercedes visszatért. Nagyon versenyképesek voltak a brit futamon, ez pedig nagyszerű a bajnokság szempontjából, hiszen ők is elvehetnek néhány pontot a közvetlen vetélytársainktól“ - nyilatkozta a Sky Sportsnak Mattia Binotto.

Tíz futam elteltével a Ferrarinak 63 egység a lemaradása a Red Bull mögött a konstruktőrök versenyében, míg Charles Leclerc 43 pontos hátrányban van jelenleg Max Verstappen mögött, miután a monacóit egy biztosnak tűnő futamgyőzelemtől fosztotta meg csapata Silverstone-ban.

A maranellóiak csapatfőnöke ezzel együtt örülne, ha a Mercedes képes lenne rendszeresen legyőzni a Red Bullt, de persze csak akkor, ha a Ferrari folyamatosan képes versenyeket nyerni, így ugyanis gyorsabban ledolgozhatnák hátrányukat a legnagyobb riválissal szemben.

„Futamgyőzelmet és pole pozíciót szereztünk Silverstone-ban, aminek nagyon örülhetünk. A szezon kezdete óta szoros csatát vívunk a Red Bull-lal, ez a következő futamon is így lesz. Nagy-Britanniában valamivel gyorsabbak voltak, de a győzelmet nem ők szerezték meg“ - tette hozzá Binotto.

A Forma-1 2019-ben határozta el, hogy 2030-ra karbonsemlegessé teszik a szériát, ezen törekvésüket pedig újfent megerősítették.