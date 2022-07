Óriási bírságot kaphat Nelson Piquet Lewis Hamilton szidalmazása miatt

Nelson Piquet tavaly adott egy interjút, amelyben a vád szerint rasszista sértéssel illette a hétszeres világbajnok Lewis Hamiltont, a Forma-1-es közösség pedig elhatárolódott a brazil ex-F1-es pilótától.

Azóta a hírek szerint a paddockból is kitiltották a brazilt, akit emellett a brazil szövetségi bíróságra is beidéztek az ügy miatt, miután a PlanetF1 beszámolója szerint négy emberi jogi csoport egyesített eljárást indított ellene.

A csoportok Piquet-t rasszizmussal és homofóbiával is megvádolták, és ha bűnösnek találják, akár 10 millió brazil reálos, átszámítva 750 millió forintos pénzbírságot is kiszabhatnak rá. Piquet az Associated Press megkeresésére nem kívánt nyilatkozni.

