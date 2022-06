Ocon örül Alonso és a csapat sikerének, de csalódott a saját szereplése miatt

Kaotikusra sikeredett a Kanadai Nagydíj kvalifikációja, miután több nagy név, köztük Charles Leclerc és Sergio Perez is hiányozni fog a mezőny elejéből a vasárnapi rajtnál. Vannak azonban pozitív csalódások is, mint Fernando Alonso első soros indulása, akinek érdemeit csapattársa, Esteban Ocon is elismerte.

„Először is, örülök a csapatnak és Fernandónak a kvalifikáción elért eredményéért. Megérdemli, hogy az első sorból induljon, miután eddig nagyon erős hétvégét autózott” – mondta Ocon még szombaton a Sky Sportsnak.

A saját kvalifikációjáról Ocon így nyilatkozott: „Ami engem illet, kissé csalódott vagyok, mivel ilyen körülmények között ma valószínűleg több volt a lehetőség." Ocon a ma esti futamon George Russell mellől indulhat majd a hetedik helyről.

„Nem tudtuk kihozni azt a teljesítményt, amiről tudjuk, hogy ott van bennünk, és egész hétvégén úgy éreztem, hogy egy kicsit elmaradtam. Mint mindig, most is folytatjuk a kemény munkát a mérnökökkel, hogy megtaláljuk a minimális javulást” – tette hozzá.

Az Alpine pilótája azonban pozitívan tekint a helyzetre: „Mindazonáltal mindkét autónk jó helyen áll a holnapi rajtrácson, és versenyben vagyunk, hogy erős pontokat szerezzünk a csapatnak, ami a legfontosabb."

