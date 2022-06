Szoros csatában Verstappen-győzelem Kanadában, Leclerc az 5. helyig jutott!

Vasárnap a Forma-1-es szezon kilencedik versenyét rendezték Kanadában, ahol az esős időmérő miatt a „normálistól” valamelyest eltérő rajtrács alakult ki. Az első sorból Max Verstappen és Alonso, mögülük Sainz és Hamilton rajtolt, majd a Magnussen, Schumacher, Ocon, Russell kvartett következett, míg Perez a 13., Leclerc a motorbüntetése után a 19. helyről indult.

A rajtnál nem változott az élmezőny sorrendje, viszont Magnussennek megsérült az első szárnya, miután összeért Hamiltonnal. Schumacher vesztett két pozíciót, míg Leclerc nyert ugyanennyit.

Pár kör elteltével Sainz megelőzte Alonsót, ezzel feljött a második helyre, Verstappen pedig 3 másodperc feletti előnyre tett szert az élen. Leclerc lassan, de biztosan haladt felfelé, miközben Magnussent kihívták a bokszba a lifegő első szárny-darab miatt.

A 9. körben Perez állt félre a pályán váltóhiba miatt, ami miatt jött a VSC-s fázist, ezt pedig az élmezőnyből Hamilton és Verstappen is kitűnően használta ki, a holland a harmadik helyre jött vissza, és Hamilton sem volt messze a kiállását ekkor még nem teljesítő csapattársától.

Verstappen aztán gyorsan meg tudta előzni Alonsót, így feljött közvetlenül Sainz mögé, Schumacher pedig Csou-val harcolt a hetedik helyért, azonban technikai hiba miatt kiesett a német versenyző.

Schumacher kiesése miatt ismét jött a VSC, erre már Sainz és Russell is reagált, az újraindítás után nem sokkal pedig Sainz ismét megelőzte Alonsót, akinek ekkor még egy kiállás sem állt a neve mellett.

A futam harmadához érve Verstappen, Sainz, Hamilton, Alonso, Russell, Ocon, Leclerc, Bottas, Stroll, Csou volt a pontszerzők sorrendje, majd Alonso kijött a bokszba, és Leclerc mögé, a 7. helyre jött vissza, míg Leclerc továbbra is a kemény gumikat nyúzta.

Leclerc végül a 42. körben jött ki a bokszba, nem sikerült jól a kiállása, így csak Ricciardo mögé, a 12. pozícióba jött vissza, egy körrel később pedig Verstappen is új gumikat kapott, és közvetlenül Hamilton mögé érkezett vissza a pályára, bő fél kör múlva meg is előzte őt Verstappen, Hamilton pedig bejött kerékcserére, majd Russell is így tett.

Leclerc nagy tempóval zárkózott, a nyolcadik helyig jött fel, majd Cunoda hibázott a 2-es kanyarnál és ment a falnak, ami miatt bejött a biztonsági autó, Sainz pedig ezt kihasználva bejött a bokszba.

A safety car mögött az állás Verstappen, Sainz, Hamilton, Russell, Ocon, Alonso, Leclerc, Bottas, Vettel, Csou volt az állás a top 10-ben, majd az 55. körben jött az újraindítás, így 16 köre maradt a pilótáknak.

Verstappen és Sainz DRS-távolságon belül haladt egymáshoz képest, Leclerc pedig a hajtűnél megelőzte Alonsót, majd Ocon mellett is el tudott menni, így az ötödik helyre jött fel, és elkezdett a Mercedesekre zárkózni.

Az utolsó előtti körben Sainz közel került Verstappenhez, azonban a hajtűnél hibázott, ezt követően pedig már nem tudott támadási pozícióba kerülni a spanyol, így maradt a Verstappen, Sainz sorrend. Mögöttük Hamilton, Russell, Leclerc, Ocon, Alonso, Bottas, Csou és Stroll ért célba.

A következő Forma-1-es futamot Nagy-Britanniában fogják rendezni két hét múlva, ahova Verstappen már kényelmes előnnyel fog érkezni a világbajnoki pontversenyben, de messze van még az idény vége.

