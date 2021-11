Nyikita Mazepin ismét balhézott, ezúttal a Red Bull mexikói partiján

Köztudott, hogy Nyikita Mazepin rengeteg vita közepette verekedte be magát a Forma–1-be. Az orosz pilótát rengeteg gyűlölködés fogadta, néhányan még a szerződésének felbontását is követelték csapatától a Haas-tól és nem szívesen látták a száguldó cirkuszban.

Ahogy teltek a napok, a Mazepin körül kialakult forrongás alábbhagyott, és a figyelem drasztikusan a versenyzésre - a 2021-es F1-es szezonra - terelődött. Ezzel kapcsolatban ismét sok kritika érte Mazepin versenyképességét, ugyanis gyakran több, mint egy másodperccel lassabb tempót ment, mint csapattársa, Mick Schumacher.

A Haas szerencséjére a kritikák nem sokáig maradtak meg. Az orosz a következő futamokon felvette a tempót és valóban elég jól nézett ki a dolog. Alig-alig generált negatív címlapokat balesetekkel, vagy egyéb pályán kívüli balhékkal. Úgy tűnik ezt viszont elkiabáltuk.

Mazepin ismét bajban van, bár arról nem sok információ van, hogy hogyan került bajba és hogy sikerült-e tisztáznia magát, de a Mexikói Nagydíj után Mazepin és több más F1-es pilóta egy klubban töltötte az éjszakát bulizással. A Sky Germany szerint pedig a parti házigazdája a Red Bull Racing volt, valószínűleg azért, hogy megünnepeljék a mexikói kettős dobogós sikerüket.

Az egyik rajongó videóra vette a Mazepin incidenst. A videón az orosz látható, amint elég heves vitát folytat elég sok emberrel. A felvétel ugyan megáll, de több médium is azt állította, hogy Mazepinnek végül ajtót mutattak. Más versenyzők is buliztak ekkor, köztük Sergio Perez, Alex Albon és George Russell, de egyikük sem számolt be az esetről.

Természetesen nem vonhatunk le semmilyen következtetést, amíg nem tudjuk, mi történt valójában. Ez minden bizonnyal forró téma lesz a közelgő, Interlagosban megrendezésre kerülő versenyhétvégén. Jó kérdés, hogy vajon magától Mazepintől hallhatunk-e bármit az üggyel kapcsolatban.

A Ferrari elnökének testvére rendesen beleszállt az Alfa Romeóba