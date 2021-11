A Ferrari elnökének testvére rendesen beleszállt az Alfa Romeóba

Most már egyre valószínűbbnek tűnik, hogy Giovinazzi számára nem lesz maradás a mezőnyben 2022-ben, és a jelek is egyre inkább ezt kezdik sugallni. A legjobb példa a múlt vasárnapi mexikói futam volt, amely után a versenyző nem is próbálta rejtegetni csalódottságát.

A 27 éves olasz remek rajtot vett, és jól használta ki Daniel Ricciardo és Valtteri Bottas incidensét, hiszen feljött a hatodik pozícióba. Ezek után viszont már nagyon hamar kihívták kereket cserélni, majd pedig beszorult éppen a most említett két versenyző mögé, így a futamot végül csak 11.-ként zárta.

A leintést követően szarkasztikusan meg is köszönte csapatának a rádióban a „remek stratégiát”. Giovinazzi abban sem volt biztos, hogy esetleg nem szándékosan tették-e tönkre a délutánját. Ez pedig már elég komoly vád, még ha nem is mondta ki ezt konkrétan.

A Ferrari akadémiájának tagjaként korábban még abban is reménykedett, hogy esetleg egy nap a vörösöknél köthet ki, mostanra viszont már az is majdnem csoda lenne, ha jövőre is a mezőnyben láthatnánk. Mattia Binotto csapatvezető korábban úgy fogalmazott, hogy szeretnék, ha Giovinazzi maradna, bár a döntés már nem az ő kezükben van.

„Nagyon tisztelem az Alfa Romeo csapatfőnökét. Látni azonban egy csapatot, amely árt a saját versenyzőjének, ez szomorú és dühítő. Én Giovinazzival vagyok, egy olasz tehetséggel, aki megérdemli a szurkolók szeretetét. Hajrá!” – írta Lapo Elkann Twitteren.

Az olasznak tehát vannak támogatói, korábban például még pénzt is akartak gyűjteni arra, hogy az F1-ben tarthassák az ország egyetlen versenyzőjét, de egyre inkább úgy tűnik, erre mégsem fog sor kerülni. Már a törökországi megtagadott csapatutasítás is egy jel lehetett, de most már mintha kezdene elmérgesedni kicsit a két fél közötti helyzet.

