Norris: Verstappen fog nekem tippeket adni Ricciardo ellen

Daniel Ricciardo 58 versenyen volt Max Verstappen csapattársa, majd 2019-re a gyári Renault csapathoz szerződött, azonban a franciáknál sem találta meg a számításait, 2021-ben pedig már a Mercedes motorokat használó McLaren pilótája lesz.

Lando Norris 2019-ben, 19 évesen mutatkozott be a Forma-1-ben, és nem okozott a csalódást, 49 pontot szerezve az egyéni bajnokság 11. helyén végzett, miközben olyan remek lehetőségeken hagyta cserben a technika, mint a belga, vagy a mexikói futam.

Lando Norris remek barátságot ápol a Red Bull holland pilótájával, Max Verstappennel, akivel a Motorsport Games-en közvetített Virtuális Le Mans-i 24 órás futamon csapattársak is lesznek. Ricciardo, Verstappen korábbi csapattársa jövőre Lando mellett fog versenyezni, az angol pilóta pedig a Sky Sports-nak adott interjújában elárulta, Max is segít neki a felkészülésben.

„Max nagyon jó tippeket szokott nekem adni, sok mindent tudott Carlosról is, de legalább ennyit tud Danielről is. Ez is a játék része, ismerned kell a csapattársadat.”

„Akármennyire is ki akarsz vele jönni, tudnod kell a gyengeségeit, és az erősségeit. Ha valaki erről több mindent is el tud mondani, akkor az már egy előny az én részemre.”

„Biztosan nagyon nehéz dolgom lesz, és vannak olyan dolgok is, amiket eltanulhatok Danieltől. De, amikor arról beszélünk, kitől kaphatok tippeket arról, mi bosszanthatja fel Ricciardot, akkor az Max lesz.”

Lando Norris, McLaren, adn Carlos Sainz Jr., McLaren Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images

Norris szerződését a McLaren ismét csak egy évvel hosszabbította meg a 2021-es szezonra, azonban a még mindig csak 20 éves pilóta így is sokkal jobb helyzetben van, mint másik barátja, és korábbi F2-es vetélytársa, George Russell.

A 2018-es F2-es bajnok csalódottságát fejezte ki arról, hogy amíg korábbi vetélytársai mind versenyképesebb autókban ülnek, ő a mezőny végén van a Williamsszel. Russell biztosan tudhatta már ekkor, hogy a Williams helyzete egyáltalán nem stabil, és ezért is akarhatja minél hamarabb elhagyni a patinás brit csapatot.

