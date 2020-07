Norris: Tavaly még jobban visszaestem volna, idén magabiztosabb vagyok

Andreas Seidl, a McLaren csapatfőnöke azt nyilatkozta az Osztrák Nagydíjat követően, hogy Lando Norris pilótaként szintet lépett, erről is megkérdezték Norrist, hogy mi a véleménye, valamint arról, hogy mekkora önbizalom pluszt adott neki a dobogó.

„Nehéz megmondani, hogy pontosan mennyit fejlődtem bizonyos területeken. Volt egy pár olyan részlete a téli felkészülésemnek, amellyel kifejezetten egy területet akartunk fejleszteni, amelyben nem voltam annyira jó tavaly.”

„Próbálom ezeket átültetni a gyakorlatba, és szerintem egy kicsit a kockázat vs jutalom hozzáállás is a része ennek, az, ahogyan felmérem a különböző helyzeteket. Szerintem tavaly még jobban hátraestem volna, és nem csináltam volna olyan utolsó köröket, mint most, és valószínűleg nem lett volna esélyem a dobogóra.”

„Nehéz egy dologhoz kötni ezt, de több olyan dolog is van, amelyekhez sokkal magabiztosabban állok hozzá a versenyhétvége során, az első körös agresszivitásom, és így tovább. Jobban össze tudom rakni ezeket az apróbb dolgokat. Szerintem most sokkal magabiztosabb vagyok, mint bármikor tavaly.”

Lando Norris, McLaren MCL35, battles with Sergio Perez, Racing Point RP20 Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

„A dobogó remek önbizalomnövelő volt, különösen azért, mert olyan pilóták ellen versenyeztem, akikkel tavaly nem tudtam. Szerintem jobban fogok tudni teljesíteni a pályán, különösen a versenyeken – itt voltam tavaly gyengébb, az időmérőim jobbak voltak.”

Megkérdezték Carlos Sainzot is arról, lát-e bármilyen változást Norrison idén:

„Jó kérdés, én egy komplettebb, érettebb Landot látok. Szerintem ez természetes a második szezonod során, és automatikusan jobb, tapasztaltabb pilóta leszel. Szerintem ennek az eredményét láthattuk a hétvégén.”

„Jó munkát végzett, mindig is jó munkát végzett a Forma-1-ben, és a tapasztalatokkal egyre csak jobb lesz – ahogyan mindenki az F1-ben.”

Carlos Sainz jövőre már a Ferrari pilótája lesz, ahol Sebastian Vettelt váltja, aki elmondta, nem érzi furcsának a hangulatot a csapatnál a távozása miatt.

Ajánlott videó: