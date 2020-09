Nem tudták megmenteni Stroll motorját a mugellói balesete után

A Toszkán Nagydíj egyik legfélelmetesebb balesete Lance Stroll nevéhez fűződik: a kanadai pilóta alatt az autó 280km/h-nál tört ki a második Arrabiata kanyarban, esélye se volt a gumifal előtt megfogni az RP20-at.

A Racing Point számára talán az a legfájdalmasabb az esetben, hogy bár Stroll karcolások nélkül megúszta az esetet, ez nem volt elmondható az autó vadiúj aero csomagjáról, amelyből csak 1db-ot tudtak legyártani, és pont Stroll autóján volt.

Az autó erejét adó Mercedes motor szempontjából még kellemetlenebb, hogy a mentés során még ki is gyulladt az autó hátulja, az erőforrás pedig annyira megsérült, hogy a Mercedes mérnökei is totálkárosnak minősítették az egységet.

Car of Lance Stroll, Racing Point RP20 being recovered after crashing

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images