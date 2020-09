Új helyszín érkezhet az F1 2021-es versenynaptárába

A RaceFans értesülési szerint egyre nagyobb a valószínűsége annak, hogy 2021-ben már Szaúd-Arábia is a Forma-1-es versenynaptár része lesz, még pedig egy utcai pályával, amelyet az ország második legnagyobb városában, Jeddahban tartanának.

A város neve már korábban is felmerült beugrós rendezőként, ameddig el nem készül az új, még Spa-nal is hosszabb pálya Qiddiyában, azonban a koronavírus-járvány miatt lehet, hogy az épített pálya bemutatkozására még többet kell várni, ezáltal Jeddah is több futamot rendez.

Az nem újdonság, hogy az F1 mindenképpen meg akarja vetni a lábát a Közel-Kelet egyik legnagyobb országában, a szezon elején hosszútávi szponzori megállapodást kötöttek az Aramcoval, az ország olajcégével, ami többek között a magyar, spanyol, és a nürburgringi futamra is főszponzori szerepet kapott.

Saudi Aramco Fotó készítője: Saudi Aramco Corporate

Annak érdekében, hogy a pályát biztosan elkészíthessék, a szaúdi futam közvetlenül az évadzáró Abu-Dhabi Nagydíj kapna helyet.

Szaúd-Arábia motorsport terjeszkedésének keretein belül 2018-tól már Formula E futamot tartottak, idén pedig a Dakar ralit is ott tartották.

