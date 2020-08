Nem a Mercedes miatt lépett vissza a Racing Point ügyében a fellebbezéstől a McLaren

A McLaren, a Williams, a Ferrari és a Renault is jelezték fellebbezési szándékukat az FIA döntésével szemben, miszerint 15 pontos levonással sújtják a Racing Pointot és 400 ezer eurót is fizetniük kell, mivel a Mercedes által inspirált, szabálytalan módon kivitelezett fékhűtőket alkalmaztak az RP20-on.

Az alkatrészt a versenyszabályzat szempontjából tekintették szabálytalannak, nem technikai szemszögből, de a határidő közeledtével a hamarosan a Mercedes erőforrásokat használó McLaren és a jelenleg is ilyen motorokkal operáló Williams is visszalépett a szintén Mercedes-ügyfél Racing Pointtal szembeni fellebbezéstől.

Még több F1 hír: A Red Bull ismét megszorongathatja a Mercedest

A Sky Sports szakkommentátora, Martin Brundle Andreas Seidl bejelentkezésekor jelezte, hogy „vélhetően a McLaren jövő évi Mercedes motorjaihoz köthető” a visszalépés, ám Seidl tagadta, hogy politikai töltetű lépés lett volna ez részükről:

„Csak, hogy tisztázzuk, ennek nincs köze a Mercedeshez. A Renault óvása a Racing Point ellen szól, nem a Mercedes ellen. Mi Silverstoneban elsősorban azért jeleztük a fellebbezési szándékunkat, hogy legyen időnk átnézni, mit kíván a Forma-1 és az FIA tenni, hogy az ilyen másolások eltűnjenek.”

„Összességében az elmúlt két-három hónap párbeszédeiből szerintem egyértelműen győztesként kerültünk ki, az FIA és az F1 is tisztán jelezte, hogy ők is le akarják az ilyeneket kapcsolni, ez pedig nekünk létfontosságú független csapatként, de a jövőbeni versenyképességünkre nézve is, úgyhogy elégedettek vagyunk, és érdeklődve várjuk, mi a következő lépés.”

Racing Point RP20 brake and Mercedes W10 brake comparison Fotó készítője: Motorsport.com

„Számunkra annyi a fontos, hogy tiszta szabályok legyenek arra, hogy úgy, ahogy a Racing Point csinálta, ne lehessen másolni. Amit eddig láttunk az FIA kommunikációjából, pontosan ez lesz meg jövőre és nekünk ez a legfontosabb.”

„Mint ismert a nemzetközi fellebbviteli bíróságnál egy ideig ülni fog az ügy, de mi már nem is vagyunk benne, úgyhogy inkább magunkra koncentrálunk. Ahogy Silverstoneban láthattuk, jól sül el, ha az ember a saját csapatára költi az energiáját.”

A Ferrari és a Renault a tervek szerint beadták a fellebbezésüket, ahogy a Racing Point is, akik viszont saját nevüket akarják tisztára mosni.”

A McLaren új kasztnit adott Sainznak.

Ajánlott videó: