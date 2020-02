Milyen újdonságok vannak a Ferrari SF1000-en?

Az autó maga nem teljesen új, az előző évi SF90 az alapja, az viszont világosan látszik, hogy egy olyan alkatrésze sincs, ami fölött nem mentek át még egyszer, hogy azt optimalizálják a legjobb teljesítmény érdekében.

Most Matt Somerfield, a Motorsport.com technikai szakértője osztotta meg, milyen újdonságokat figyelhetünk meg már most, a bemutató autón is.

Ferrari SF1000 vikingszárnyak Fotó készítője: Ferrari

Ez új alkatrész: vikingszarvak a felső légbeömlő mellet.

A szárnyak nem annyira nagyok, mint láttuk például a McLaren MP4/20-on, 2005-ben, de abban biztosak lehetünk, hogy a többi csapat is megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy felrakják az autójukra a már ismerős szárnyakat.

Ferrari SF1000 front wing detail Fotó készítője: Ferrari

Az orr a szingapúri megoldás egy finomított változata, az orr alatti „hólapát” sokkal hangsúlyosabb, mint a tavalyi autón, és az orr szélét határoló apró légterelőkkel ellátott köpenyt is átdolgozták, hogy több leszorítóerőt generáljon.

Az orr alatti kopoltyúk, ami a McLaren megoldása volt eredetileg, előrébb kerültek, és már 4 lyuk van rajta a 3 helyett. Az elem hátulja egy plusz szárnnyal köti össze a kopoltyúkat, hogy jobb kapcsolatot teremtsen a bargeboarddal.

Kék nyillal a kérdéses alkatrész Fotó készítője: Ferrari

A Ferrari ismét maximálisan kihasználta a bargeboardok magasságát, az első három elem ránézésre azonban magasabban van, mint amit a szabályok megengednek.

Ferrari SF1000 sidepods detail Fotó készítője: Ferrari

A bargeboard terület egyelőre meglepően hagyományosnak tűnik, továbbra is sok apró részlettel, amik biztosítják az optimális leszorítóerőt különböző sebességnél is. A bumerángok, amik keresztbe összekötik a bargeboardot az orral, kibővültek.

A három fő oldalpanel közül az alsó kettő megtartotta L alakját, a legfelső, legnagyobb azonban egyszerűsödött, és különvált a légbeömlő fölötti szárnytól.

Ez a megoldás, mint a képen is látszik a Red Bulltól érkezett, ami valószínűleg egy ellentétes forgásirányú légörvényt hoz létre a felületek végén. A Ferrari átvette Red Bull oldaldobozának geometriai formáját is bizonyos részletekben.

Ferrari SF1000 side detail Fotó készítője: Ferrari

Továbbra is 2 tartóelem tartja a visszapillantó tükröt, amik légterelőként is szolgálnak.

Ferrari SF1000 Fotó készítője: Ferrari

Oldalnézetből egyértelműen lehet látni, hogy ismét nőtt az autó hossza, amit arra használ a csapat, hogy a hajtásláncot optimálisabban tudják elhelyezni, csökkentve ezzel a karosszéria szélességét és légellenállását.

A Ferrari SF1000 hátsó traktusának közeli fotója Fotó készítője: Ferrari

Ez a kép is azt bizonyítja, mennyivel több hely állt most a Ferrari mérnökeinek rendelkezésére. A szabadon maradt óriási padlólemez darab jól szemlélteti, mennyire keskeny helyre tudta a Ferrari összecsomagolni a motort és a hozzá kapcsolódó sebességváltót, akkumulátort, visszanyerő rendszereket.

Egy újabb videós anyag a 2020-as F1-es szezonra tervezett Ferrariról, ami az SF1000 nevet kapta, készülvén az 1000. startra, mely egy nagyon fontos eseménye lesz az olaszoknak.