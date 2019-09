Megkönnyebbült a Haas a főszponzor távozásával

A Haas mozgalmas szezont produkál, de nem ilyenben reménykedett. A csapat a szezon eleje óta szenved, a jelek szerint az idei autó konstrukciója hibás, a csapat futamok óta a kiutat keresi a patthelyzetből. Emellett a két versenyző idei teljesítménye, illetve egymás elleni párharcai is kérdéseket vetettek fel, ám a csapat éppen csütörtökön jelentette be, hogy 2020-ban is az idei párossal versenyez a Haas.

És ennek tetejébe érkezett a nyár elején a probléma a névadó szponzorral, a Rich Energynél történt belviszály alaposan kihatott a Haas-szal kötött megállapodásra is, olyannyira, hogy a hetekig tartó hercehurca végén a csapat mondott búcsút a főszponzornak. Szingapúrban pedig már azt kérdezték Günther Steiner csapatfőnöktől, hogy mit érez a botrányos együttműködés lezárása után.

"Én megkönnyebbültem, hogy nincs már tovább ez a megállapodás, mert megfáradt már egy idő után. Ha valami nem fejlődik, akkor azon a területen kell boldogulni a problémával, de én már nem akarok harcolni. És ha nincs fejlődés, minek pazarolni az energiát? Ez csalódás, de vége. A befektetőkkel a Rich-nél nagyon jó volt a kapcsolatunk, szóval majd meglátjuk, mit hoz a jövő" - mondta a szakításról Steiner.

A csapatfőnök szerint ugyanakkor a szponzor elvesztése nem jár anyagi hátrányokkal. "Nem vesztettünk pénzt, mert szerencsére a Haas Automation jó partner, és támogatni fog minket abban, amit ez az üzlet végső soron nem hozott meg" - monda Steiner, aki szerint mindent megtettek, hogy a feszültséget házon belül ne lehessen érezni.

"Mindig beszéltünk a srácokkal, és jeleztük, hogy ennek semmi köze a versenyzéshez, velük vagy nélkülük, mindegy. Az ilyesmit kívülről olvasni sosem jó, ilyenkor senki sem reagál jól. De azt hiszem, hogy mind érzékelték, hogy semmi sem változik, és szerencsések vagyunk emiatt. Szóval a morálnak ez nem ártott, minden rendben, pláne, ha hozunk egy jó eredményt" - mondta Steiner, akit csütörtökön a Rich-csel való szakítás anyagi oldaláról is kérdezték, a szponzor négy év alatt 35 millió fontot szánt a forma-1-es csapatra.

"Ezt még nem rendeztük, ebben a pillanatban az ügyvédek vizsgálják, hogy mit tehetünk. Erről nem tudok még beszélni" - mondta a csapatfőnök. Annyi már biztos, hogy az autókról már Monzában lekerült a szponzor jelzése, ám az még nem világos, hogy ez mennyiben befolyásolja a csapat jövőbeni megjelenését, változik-e például az autók színe. "Ezt még nem tudjuk most. Talán találunk addig egy másik partnert, de erről még fogalmam sincs."

