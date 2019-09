Fordulat: A Haas Kubicát akarja, nemcsak szimulátoros pilótának

Robert Kubica saját maga határozott úgy, hogy elhagyja a Williamst, ami erősen várható volt a részéről. A döntés háttérében többek között a szponzora is szerepet játszhatott, mely igen sok pénzt fizetett ki a brit csapatnak az ülésért cserébe, de azzal továbbra is a rajtrács végén vannak, messze a középmezőnyből. Emellett Kubica gyakorlatilag minden alkalommal vereséget szenved az újonc George Russelltőt, akit még egy időmérőn sem tudott legyőzni.

Kubica legutóbb arról beszélt, hogy a DTM egy nagyon is lehetséges állomás lehet számára, de most kiderült, hogy a Haas F1 Team szívesen alkalmazná őt. A csapatfőnök Szingapúrban egészen nyíltan és őszintén beszélt arról, hogy meg akarják szerezni a lengyelt, aki így időről időre egy sokkal versenyképesebb autót vezethetne.

„Fogalmazzunk úgy, hogy bármi lehetséges, de beszélünk vele. Mindig sok emberrel beszélek, mert megpróbálom jobbá tenni a dolgokat, de még nem tudom. Ez olyan, mint... Még mindig beszélnem kell Roberttel, ha ezt akarja. Most úgy döntött, hogy elhagyja a Williamst, de nem ismerem a többi tervét.”

Ez akkor jelentheti azt, hogy a kommunikáció már tavaly megvolt Kubica és a Haas között? „Igen-igen. Tudhatják, mindig jó emberekkel beszélgetek... Ő egy olyan versenyző, akinek sok tapasztalata van, és tudjuk róla, hogy az egyik legjobb teszt-és szimulátorpilóta. Soha nem dolgoztam vele ezelőtt, de nagyon sok olyan ember van, aki már igen és mindannyian rendkívül tisztelik őt. Ugyanakkor azt gondolom, nem tudná ezt teljes munkaidőben csinálni, vagy nem akarja. Ő egy jó referenciát jelentene.”

Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19 Fotó készítője: Andrew Hone / LAT Images

Steiner szerint adott esetben ez nem zárná ki Pietro Fittipaldi maradását, aki a csapat fiatal tehetsége és tesztpilótája: „Bármi lehetséges. Úgy értem, hogy először meg kell szereznünk őt, majd eldöntjük, hogy ezt a szerepet kivel osztja meg. Egyelőre ne rohanjunk ennyire előre.”

Kubica nemrég azt mondta, nem igazán rajong azért, hogy szimulátorozzon, noha korábban a Ferraritól is kapott egy ilyen ajánlatot, ahol valószínűleg továbbra is szívesen fogadnák: „Pontosan, emiatt mondom, hogy beszélnem kell még vele. Beszélnem kell vele, hogy megtudjam, mit szeretne, mert ezt még nem tudom. Szerintem még mindig élvezi a versenyzést, de nem tudom, hogy mik a tervei, emiatt is kell vele beszélnem és meg kell nézni, hogy mire készül. Hamarosan megtudhatjuk, hogy tudunk-e valamit közösen csinálni.”

Robert a Haaas teszt-és szimulátoros pilótájaként a pénteki napokon is pályára gurulhatna a szabadedzéseken Romain Grosjean és Kevin Magnussen helyén: „Nyilvánvalóan, mivel a következő évben sem lesz sok teszt, így szükségünk van erre a lehetőségre, mert egyébként nincs értelme valamit a szimulátorban alkalmazni, aki nem tud más visszajelzéseket is adni. Emiatt lehetőséget kell neki adnunk a teszteken és az első szabadedzéseken. Ez az egész része, de ismét azt mondom, kicsit előrerohantunk ezzel az egésszel. Még semmi konkrétumról nincs szó, de lehetséges a dolog, igen.”

